Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'in başarısı, Yozgat'taki aile evinde sevinçle karşılandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'in başarısı, Yozgat'taki aile evinde sevinçle karşılandı.

Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası ve ağabeyi, hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Rıza'nın, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-1 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanması, Kayaalp ailesine büyük sevinç yaşattı.

Anne Sevgi Kayaalp, maçı izlerken çok heyecanlandıklarını söyledi.

Maç boyunca dua ettiklerini, Allah'a yalvardıklarını belirten anne Kayaalp, "10. Avrupa şampiyonluğunu aldık. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım, darısı olimpiyatlara inşallah." diye konuştu.

Baba Kelami Kayaalp de "10. Avrupa şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun, ülkemizin bayrağını dalgalandırdı, İstiklal Marşı'nı söyletti. Darısı inşallah olimpiyatlara." ifadelerini kullandı.

Ağabey Serdar Kayaalp ise kardeşinin dünkü maçlarını internet üzerinden takip ettiğini belirtti.

Kayaalp, "Final maçını televizyondan canlı izledik. Daha önce yendiği rakibiydi ama yine de heyecanlıydık. İnşallah olimpiyat madalyasını da alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayaalp ailesi