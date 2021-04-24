Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Anadolu Ajansı / Kayaalp ailesi - Haberler | Spor

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'in başarısı, Yozgat'taki aile evinde sevinçle karşılandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'in başarısı, Yozgat'taki aile evinde sevinçle karşılandı.

Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası ve ağabeyi, hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Rıza'nın, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-1 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanması, Kayaalp ailesine büyük sevinç yaşattı.

Anne Sevgi Kayaalp, maçı izlerken çok heyecanlandıklarını söyledi.

Maç boyunca dua ettiklerini, Allah'a yalvardıklarını belirten anne Kayaalp, "10. Avrupa şampiyonluğunu aldık. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım, darısı olimpiyatlara inşallah." diye konuştu.

Baba Kelami Kayaalp de "10. Avrupa şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun, ülkemizin bayrağını dalgalandırdı, İstiklal Marşı'nı söyletti. Darısı inşallah olimpiyatlara." ifadelerini kullandı.

Ağabey Serdar Kayaalp ise kardeşinin dünkü maçlarını internet üzerinden takip ettiğini belirtti.

Kayaalp, "Final maçını televizyondan canlı izledik. Daha önce yendiği rakibiydi ama yine de heyecanlıydık. İnşallah olimpiyat madalyasını da alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayaalp ailesi

Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Meksika ve Polonya'da sahte Pfizer aşıları bulundu
Meksika ve Polonya'da sahte Pfizer aşıları bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ebru Şallı Toprak Sergen Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Abdullah Avcı Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Terör Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 00:30:51. #1.14#

title