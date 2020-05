Rıza Kayaalp: Hedefim olimpiyat altını "Büyük hedefi olan gençlerimizin çoğalması gerekiyor""Haftada en az 4-5 idman yapıyorum""Bu kadarı hayalimde yoktu""Bu ülkeye büyük bir vefam var""Orta sahada oynamayı seviyorum""Şehirde imkanı olan bir çocuk beni 30 saniyede yendi""Yağlı güreşe geçmeyi düşünmüyorum"İSTANBUL, - Milli güreşçi...

İSTANBUL, - Milli güreşçi Rıza Kayaalp, alamadığı altın madalyaları almak istediğini söyleyerek, "Huzurlu bir şekilde bu işi bırakmayı düşünüyorum. Altın madalya alırsam olimpiyatlarda bir dünya daha alıp bırakmak isterim. Dünya şampiyonasındaki altını 5'e çıkarmış olurum" dedi.Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 19 Mayıs özel yayınında Skorer ınstagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Milli güreşçi gelecekteki hedefinin olimpiyat olduğunu belirtti.Koronavirüs salgını olmasa farklı bir ülkede kampta olacağını ifade eden Kayaalp, "Cumhurbaşkanımızın yayınından çıkıp sizin yayınınıza katıldım. Evde durarak geçiriyoruz. Hiç bu kadar evde durmamıştım. Salgın olmasaydı farklı bir ülkede kampta olacaktım. Yaklaşık 15 yıldır ilk kez bu aylarda evdeyim. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama biraz benim dinlenmeye ihtiyacım vardı. Bazı kaslar zayıf kalmıştı. Olimpiyat da ertelenince işime yaradı" diye konuştu."BÜYÜK HEDEFİ OLAN GENÇLERİMİZİN ÇOĞALMASI GEREKİYOR"Sporda üst seviyede olmamız gerektiğinin altını çizen 30 yaşındaki güreşçi, "23 Nisan ben çocukken inanılmaz zevkli geçiyordu. Her şeyi yapardık. Köylerde böyle geçerdi. Ne zaman güreşe başlayıp şehre gelince o tadı alamadık. 19 Mayıs'lar da sporcularımız ve gençliğimizin bayramı. Bizim de yüksek seviyelere çıkmamız gerekiyor spor konusunda. Büyük hedefi olan gençlerimizin çoğalması gerekiyor. Sporda çok üst düzey olmamız gerekiyor. Tabii imkanlar ve kafa yapısıyla da alakalı. Güreş eğitimim olmasaydı ben köyde kalırdım mesela. Büyük bir imkandı benim için" ifadelerini kullandı."HAFTADA EN AZ 4-5 İDMAN YAPIYORUM"Haftada en az 4-5 antrenman yaptığını belirten Rıza Kayaalp, "Yaklaşık 3 yıldır evde kendi düzenimi kurdum. Hazırlıklıydım bu sürece. Yeni taşındığım evin de spor açısından elverişli olup olmamasına bakmıştım. Çünkü benim işim bu. Haftada en az 4-5 idman yapıyorum şu an" şeklinde konuştu."BU KADARI HAYALİMDE YOKTU"Büyük bir performans gösterdiğini ve bu kadarının hayalinde olmadığını dile getiren Kayaalp, şöyle konuştu: "15 yıl aralıksız şampiyonlara katılıyorum. Bir iki tanesi dışında hiç boş dönmedim. Tabii ki bu büyük bir performans. Hayalimde bile yoktu bu kadarı. Bu süreç benim için iyi oldu. Yorgun bir vücudum vardı. Bazı kas gruplarında gerginlik vardı. İnanılmaz çalışıyordum ama onları es geçmişim. Gücümü kullanamıyordum. Çalışarak düzeliyormuş, ben de çalışmalara başladım. İnşallah en kısa sürede bu süreci atlatırız.""BU ÜLKEYE BÜYÜK BİR VEFAM VAR"Skorer ınstagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan Rıza Kayaalp, daha önceden de güreşçi olmak istediğini ve sevdiği işi yaptığını söyleyerek, "Hayatımda tek yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Güreşçi olmak istiyordum. Allah herkese sevdiği işi nasip etsin. Başarıyı kazanmak kolay değil. Ben bir idmanda 50-60 ton ağırlık kaldırıyorum. Bunu yıla vurduğunuzda 20 yıl oldu. İnanılmaz zor. Benim bu ülkeye büyük bir vefam var. Her şeyimle devlet ilgilendi. Kiloları kaldırabilmek için gereken bütün kalorileri alıyoruz kimsenin şüphesi olmasın. Çalıştığımız düzeyi karşılamazsak sıkıntı olabilir" dedi."ORTA SAHADA OYNAMAYI SEVİYORUM"Futbol oynamayı çok sevdiğini belirten Kayaalp, "Futbolda derbileri izliyorum. Eskisi gibi değil tabii. Oynamayı çok severim ama. Kiloma göre hızlıyımdır. Yeteneğim vardır o yönden. Çok sert şutlarım vardır. Orta sahada oynamayı seviyorum (Gülerek)." şeklinde konuştu."ŞEHİRDE İMKANI OLAN BİR ÇOCUK BENİ 30 SANİYEDE YENDİ""Köylerdeki çocukları çok değerlendiremiyoruz" diyen Rıza Kayaalp, şunları kaydetti: "Güreş eğitimi konusunda kötüye mi gidiyoruz iyiye mi bilmiyorum ama eğitim artık şehirden başlıyor. Köydeki çocukları çok değerlendiremiyoruz. Altyapının iyi olması gerekiyor. Şehirde imkanı olan bir çocuk beni 30 saniyede yendi ama güreşi biliyordu. Şehirde büyümüş, ben köyde büyüdüm. Bilmiyordum. O beni yenen çocuk güreşi bıraktı. Beni yedeklere yazmasalardı o zaman bu kadar madalya kazanamadım. Köydekilerin şu an şansı sıfır.""YAĞLI GÜREŞE GEÇMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"Yağlı güreşe geçmeyi düşünmediğini dile getiren Kayaalp, "Yağlı güreşe geçmeyi düşünmüyorum. 18 kere geçme hakkım var ama düşünmüyorum. İyi yağlı güreş yapıyorum ama emin olsunlar. Direkt başpehlivan olabiliyorum şu an" dedi."HEDEFİM OLİMPİYAT ALTINI"Öncelikli hedefinin alamadığı altın madalyaları almak olduğunu belirten Rıza Kayaalp, sözlerini şöyle noktaladı:

"Öncelikli hedefim alamadığım altınları almak. Huzurlu bir şekilde bu işi bırakmayı düşünüyorum. Altın madalya alırsam olimpiyatlarda bir dünya daha alıp bırakmak isterim. Dünya şampiyonasındaki altını 5'e çıkarmış olurum. Bu işi bıraktıktan sonra hizmet edeceksem yapayım bu işi. Makam mevki uğruna sporun önüne geçirmesin Allah. Spordan anlamayan çok insan var. Bakanlık teklif edilse ben bunu istersem vatanıma milletime hainlik yapmış olurum."

Kaynak: DHA