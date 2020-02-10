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Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yenildi

Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda mücadele ettiği 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Ukraynalı Mykola Kuchimii'ye 5-1 yenildi.

10.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:56
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yenildi

, grekoromen stil 130 kiloda mücadele ettiği 2020 Güreş Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Ukraynalı Mykola Kuchimii'ye 5-1 yenildi.

İtalya'nın başkenti 'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, çıktığı ilk müsabakada Macar rakibi Adam Varga'yı 6-0 yenen Rıza, çeyrek finalde Ukraynalı Kuchimii ile eşleşti.

Müsabakayı 5-1 kaybeden Rıza'nın, Kuchimii'nin finale yükselmesi halinde bronz madalya şansı sürecek.

30 yaşındaki Rıza, Roma'ya üst üste 9, toplamda ise 10. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için gitmişti.

Milli sporcu, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk güreş tarihine geçmişti.

Kaynak: AA
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