Rıza Kayaalp, 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu
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Rıza Kayaalp, 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu

Rıza Kayaalp, 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı ve kariyerinde 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı ve kariyerinde 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir altın madalya da Rıza Kayaalp'ten geldi. Milli güreşçi, finalde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı mağlup ederek altın madalya kazandı ve kariyerinde 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu. Kayaalp, final yolunda ilk olarak eleme turunda Oleksandr Chernetskyy'i 10-1 mağlup etti. Çeyrek finalde, Rumen güreşçi Alin Alexuc Ciurariu'yu 8-0 ile geçen milli güreşçi, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-1 ile geçen Kayaalp, kariyerinde 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Organizasyon öncesi Demirören Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda, "Hedefim 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olmak. Bunun için hazırım. Finalde de inşallah 10 işaretini yapıp, kariyerimde 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. En büyük hayalim; rekorumu geliştirmek ve milletimize de iyi bir şampiyonluk hediye etmek" diyen milli güreşçi, verdiği sözü tuttu ve galibiyetin ardından 10 işareti yapmayı unutmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
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