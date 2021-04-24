Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonu

Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil final maçında 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil final maçında 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 mağlup ederek 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Olimpiyat ikincisi, şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp, Polonya'nın başkenti Varşova'da bir kez daha tarih yazdı.

Grekoromen stilde 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayalp, ilk turda Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi 10-1, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Rumen Alin Alexuc'u 8-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenerek finale yükseldi. Finalde de Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı. Rakibi karşısında oldukça rahat bir mücadele sergileyen Kayaalp, minderden 3-1 galip ayrılarak altın madalya kazandı.

Rıza Kayaalp, bu sonuçla 10. kez Avrupa şampiyonluğunu elde ederken, mücadele sonrası Türk bayrağıyla zaferini kutladı.

(Mürselin Kılıç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Meksika ve Polonya'da sahte Pfizer aşıları bulundu
Meksika ve Polonya'da sahte Pfizer aşıları bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Ebru Şallı Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Aykut Kocaman Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 05:20:41. #1.16#

title