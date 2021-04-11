Rıza Çalımbay: "Yukarıdakileri yakalamaya çalışacağız"
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Rıza Çalımbay: "Yukarıdakileri yakalamaya çalışacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Rıza Çalımbay: 'Yukarıdakileri yakalamaya çalışacağız'

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "8 maçımız kaldı ve bunlar kolay maçlar değil. Alabildiğimiz kadar maçları almaya çalışacağız ve yukarıdakileri yakalamaya çalışacağız. Ben takımıma güveniyorum iyi şeyler yapacağız" dedi.

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DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "8 maçımız kaldı ve bunlar kolay maçlar değil. Alabildiğimiz kadar maçları almaya çalışacağız ve yukarıdakileri yakalamaya çalışacağız. Ben takımıma güveniyorum iyi şeyler yapacağız" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı İH Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Konyaspor güçlü bir takım. Maçta düşündüğümüz gibi çıktı. Bayağı pozisyonlar yakaladık. Bazılarını attık, bazılarını da atamadık. Belli bir istikrar yakaladık. O istikrarın devam etmesi için bu maç çok önemliydi. Bizim için kırılma maçı gibi bir maçtı bu. Bütün oyuncularım da işin bilincindeydi. Hepsi elinden gelen gayreti gösterdi. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun oyuncularım mükemmel şekilde çalışıyorlar. Şu anda güzel bir seri başlattık bu böyle devam ediyor. Kalan son 8 maçımızı da iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Hepsinin bilincindeyiz" dedi.

"Hakan'ın kırmızı kartına üzüldüm"

Çalımbay, Kaptan Hakan Arslan'ın kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasına üzüldüğünü belirterek, "Sadece bugün Hakan'ın kırmızı kart görmüş olmasına üzüldüm. Onun dışında özellikle 10 kişi kaldıktan sonra zorlandığımız anlar oldu ama başta kalecimiz olmak üzere mükemmel bir şekilde defans yaptık ve yakaladığımız pozisyonları değerlendirdik. Takımımı tebrik ediyorum bu zor süreçte güzel şeyler yapıyorlar. Çünkü biz baya sıkıntılardan sonra buralara geldik. Bu takım iyi bir takım" ifadelerini kullandı.

"Avrupa kupalarında çok daha iyi şeyler yapacaktık"

Rıza Çalımbay, oynadıkları Avrupa maçlarında şanssızlıklar yaşadıklarını da söyleyerek, "Bizim tek üzüldüğümüz nokta, biz Avrupa kupalarında çok daha iyi şeyler yapacaktık. Ama çok büyük şansızlıklar ve sıkıntılar yaşadık. 12 veya 13 kişi Avrupa maçlarına çıktığımız oldu. Bize göre iyi bir gruptu ve biz o gruptan çıkabilirdik eğer bu şansızlıkları yaşamasaydık. Bunu atlattıktan sonra da bütün gayemiz lig oldu ve ligde de şu an gayet iyi bir şekilde gidiyoruz. Önemli olan zaten sonunu da iyi bir şekilde bitirebilmek onu da inşallah yapacağız. 8 maçımız kaldı ve bunlar kolay maçlar değil. Alabildiğimiz kadar maçları almaya çalışacağız ve yukarıdakileri yakalamaya çalışacağız. Ben takımıma güveniyorum iyi şeyler yapacağız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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