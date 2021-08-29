Rıza Çalımbay: "Yorgunluğa rağmen mücadeleden memnunum"
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Rıza Çalımbay: "Yorgunluğa rağmen mücadeleden memnunum"

Rıza Çalımbay: 'Yorgunluğa rağmen mücadeleden memnunum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçının ardından, "Milli aradan sonra lige güzel bir şekilde başlayacağız. Çünkü takımımızın her şeyden önce dinlenmeye ihtiyacı var. Ne olursa olsun bu kadar yorgunluğa rağmen takımımın mücadelesinden çok memnunum" dedi.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçının ardından, "Milli aradan sonra lige güzel bir şekilde başlayacağız. Çünkü takımımızın her şeyden önce dinlenmeye ihtiyacı var. Ne olursa olsun bu kadar yorgunluğa rağmen takımımın mücadelesinden çok memnunum" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz şu anda 9. resmi maçımızı oynuyoruz. Bu maçtan iki gün önce de Kopenhag'ta maç yaptık. Takımımızda yorgunluk kesinlikle vardı. Oyun tempomuz 65. dakikada kadar gayet iyiydi. 2-1 öne geçtik. Ama ondan sonra Kayode'nin oyundan atılması bizim için çok büyük dezavantaj oldu. Atılması ile mecburen değişiklikleri gitmek zorunda kaldık. 65'ten sonra takımda zaten bir yorgunluk başladı. Yine de her şeye rağmen iyi mücadele ettik. Tabii ki kendi sahamızda bir puan aldığımız için üzgünüz ama bir puanda puandır. Bu oynanan maçlardan sonra ligin havasına girmek biraz zor oluyor arkadaşlar için, yorgun arkadaşlarımızda vardı. Milli maç arası bizim için tam zamanında geldi. Hem dinlenebileceğiz hem de sakat arkadaşlarımız dönebilecekler. Ondan sonra lige güzel bir şekilde başlayacağız. Çünkü takımımızın her şeyden önce dinlenmeye ihtiyacı var. Ne olursa olsun bu kadar yorgunluğa rağmen takımımın mücadelesinden çok memnunum" ifadesini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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