Rıza Çalımbay: Villarreal maçı bizim için milli maç gibi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa Ligi'ndeki gruplarının sanıldığı gibi kolay olmadığını belirterek, "Bu maç bizim için milli maç gibi. Diğer maçlar da öye. Milli maç oynar gibi oynayacağız. Hedefimiz buradan puan ve puanlarla dönmek" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın Villareal ile oynayacakları Avrupa Ligi maçı öncesinde futbolculardan Jorge Felix ile birlikte maçın oynanacağı El Madrigal Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Grubun zannedildiği gibi kolay olmadığını belirterek sözlerine başlayan Çalımbay, "Bu gruba baktığınızda öbürlerine göre daha kolay gibi görünüyor ama bana göre en zor gruplardan bir tanesi. Belki de en zor maçımız Villarrael maçı. İyi tanıyoruz. Felix olsun, Fayçal olsun bizim için avantaj oldu. Amacımız buradan puan veya puanlar almak. İlk maçlar bence hiç belli olmaz. Buradaki maçlar çok çekişmeli geçecek. Buradan iyi bir şekilde ayrılabilirsek ondan sonra kendi sahamızda 2 maç oynayacağız. O maçlarda taraftar olma ihtimali de var. Taraftar ihtimali de olunca inşallah büyük bir avantaj yakalayacağız. Yarın ki maç bizim için çok zor geçecek. Sakat arkadaşlarımız var. Villareral çok formda. Takip ediyoruz kendilerini. Ben takımıma güveniyorum. Buradan puan veya puanlar alıp dönmek için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah istediğimiz gibi buradan ayrılacağız" dedi.

"HEDEFİMİZ PUAN VE PUANLAR ALMAK"Villarreal'in iyi bir takım olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Villareal takımı gerçekten çok iyi bir takıma sahip ve iyi oynuyorlar. Kadroları mükemmel, teknik direktörleri de. Avrupa kupalarını çok yaşamış bir arkadaşımız, onun için de avantajı çok. Bir de tabi ki deplasmanda oynuyoruz. Bu da bizim için bir dezavantaj. Biz de tabi ki pes etmeyeceğiz. Buradan iyi şeylerle ayrılmak istiyoruz. Ama kolay oymayacağını biliyoruz. Son oynadığımız maçımızı deplasmanda 3-1 kazandık ama o oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor ki buradan puan ve puanlar alabilelim. Çok dikkat edeceğimiz oyuncuları var. Oyun sistemleri var. Onun için bizim maçın başından sonuna kadar oyunun içinde olmamız gerekiyor. Hiç kopmamamız gerekiyor. En son oynadığımız maçtan daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. ve top oynamamız gerekiyor bizim burada, beraberlik düşünerek defans yapıp durmak istemiyoruz. Top oynamak istiyoruz. Hedefimiz buradan puan ve puanlar almak. Ama kolay olmayacağını biliyoruz. Biraz önce saydığım unsurları eğer yapabilirsek, her yerde mücadele edersek, oyundan kopmazsak, kora kor devam edersek buradan istediğimiz şekilde ayrılacağız. Ama tabi ki baktığınız zaman bizim grubun favorisi herkes tarafından Villarreal gözüküyor. Ama biz de en kötü ikinci olmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. "BİZİM İÇİN MİLLİ MAÇ GİBİ"Her iki takımda da sakatlıklar bulunduğunun hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Aynı sakatlar bizde de var. Tam kadro olarak gelemedik. İdeal kadro ile çıkmak isterdik. 3-4 arkadaşı oynatamayacağız. O yüzden üzgünüz. Onlar da olsa her şey farklı olabilirdi. İki takımın da eksiği var ama Villarreal'in onların yerini dolduracak isimler var. Bizim de var. Şans vereceklerimiz bu şansı değerlendirecek. Bu sizim için önemli bir şey. Futbolcularımızın hedefleri için iyi bir şey. Avrupa piyasasına çıkıyorlar. Burada başarılı olmaları gerekiyor. Bu maç bizim için milli maç gibi. Diğer maçlar da öye. Milli maç oynar gibi oynayacağız. Sakatlar mazeret olmayacak. Herkes elinden gelenin kat kat üstüne çıkmak ve elinden gelenin fazlasını yapmak zorunda, bu maçları kazanmamız için" dedi."KARABAĞ MAÇINI NEREDE OLSA OYNARIZ" UEFA'nın Karabağ maçlarını savaş nedeniyle başka yerde oynatması ile ilgili soru üzerine Çalımbay, "Oradaki üzücü olaylardan dolayı üzüntüyüz. En nefret ettiğimiz şey savaşların çıkması. Bunlardan dolayı maçların maçların iptal olması, insanların mağdur olması. Bu tür şeylerin bitmesi gerekiyor. Dünya nerelere gelmiş, insanlar halen savaşıyor. Ateşkes ilan edilmiyor. Futbolun da artık orda oynanıp oynanması önemli değil. Nerede denirse biz orda oynarız. Azerbaycan zaten bizim kardeş ülkemiz. Hiç fark etmiyor. Oynayacağımız 3 maçın hepsi de final maçı gibi görüyoruz. Öyle de oynayacağız" ifadelerini kullandı."GOLÜ DÜŞÜNECEĞİZ"Futbolun doğrularını yapmaya çalışacaklarını belirten Rıza Çalımbay, ""Elimizdekileri en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Futbol olarak geçen sezondan beri benim oynattığım takımlar deplasmanda da içerde de golü düşünen takımlardır. Bizim geçen sezon pandemiye kadar gol atmadığımız maç hemen hemen yoktu. O doğrultuda gideceğiz. Buradan puan veya puanlar almaya çalışacağız. Futbolu çirkinleştirecek, kapanarak oynayacak bir takım da değiliz. Golü de defansı da düşüneceğiz. Biz Villarreal'in tehlikeli ve disiplinli bir takım olduğunu biliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz" dedi. "TAKIMIMA GÜVENİYORUM"Lige istedikleri gibi başlayamadıkları yönündeki soru üzerine ise, "Sezona tabi ki kayıp oyuncularımızla başladık. Flaş oyuncularımız gitti. Onların yerini doldurmak için de zaman gerekiyordu. Şu anda halen uyum sürecini sağlayamadık. Sıkıntılarımız vardı ama ikinci maçımızda galip geldik. Geçen sezona baktığımızda bu kadar puanımız yoktu. Şimdi geçen sezona göre daha iyi durumdayız. Biz o maçlardan sonra çıkış yaptık. Benim tek korktuğum sakatlıktı. Şu anda 2-3 oyuncumuz sakat. Ama ben takımıma güveniyorum. Alternatifli bir takım yaptık. Buraya getiremediğimiz arkadaşlarımız 11'de oynayan arkadaşlarımız. Sezona kötü ve sıkıntılı başlanabilir. Bizde ligler 21 takıma çıkarıldı ve biz sürekli maç oynuyoruz. Onun da sıkıntısı oluyor. Pandeminin getirdiği sıkıntı tüm dünyada var. Biz bunları aşacağız. Artık oyuncular da buna alıştı. Yoğun maçlar oynanıyor. Ligi çok kısa sürede de bitirmemiz gerekiyor. Bu durumda istediğimiz şeyler olmuyor, sakatlıklar çok oluyor. Burada oynayacağımız maç, maçın ilk yarısını burada oynayacağız. İkinci yarısını bizim sahamızda oynayacağız. Sivas'a geldiklerinde daha farklı bir takım olacak" ifadelerini kullandı.FELİX: BURAYA EĞLENMEYE GELMEDİK

Demir Grup Sivasspor'un bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden İspanyol oyuncu Jorge Felix ise iddialı olduklarını belirterek, "Burada çok zor bir maç olacak. Villarreal çok formda. Lider olarak devam ediyor. Çok iyi ve profesyonel oyunculara sahip. Biz buraya vakit geçirmeye, eğlenmeye gelmedik. Bu maç Sivas şehri ve Türkiye için de çok önemli. Amacımız buraya gelmek istediğimiz sebebi gerçekleştirmek ve buradan başarıyla ayrılmak" ifadelerini kullandı.

