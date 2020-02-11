Rıza Çalımbay: "VAR hakemleri yurt dışından getirilsin"

11.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:50

Süper Lig lideri DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "VAR konusunda fikrimi değiştirdim. Bence VAR hakemlerini yurt dışından getirsinler. Nasıl ki hakemlerimizi yabancı arkadaşımız eğitiyor, bari o yabancı arkadaşımız VAR'dakini de eğitsin ki kimsenin canı yanmasın" dedi.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına start verdi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, M.Başakşehir maçında yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek VAR'ı eleştirdi.

"BİR SÜRÜ HATA OLDU"

Çalımbay, 1-1 berabere biten M.Başakşehir maçında penaltı tartışmalarının yaşandığı pozisyona tepki göstererek, "Medipol Başakşehir maçında mükemmel oynadık. Sakat arkadaşlarımız çoktu. Şanssız bir maç oynadık. Ona rağmen maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Oyun disiplininden kopmadık. Gol yedik hemen telafi ettik. Bir sürü pozisyona girdik. Yüzde yüz penaltımız vardı, verilmedi. Bu sene 5-6 penaltımız oldu. Bir kere VAR'a gidin. Gidin bir bakın! VAR'a gitseler onun penaltı olduğunu görecekler. Herkes görmüş, bir tek bizim VAR'dakiler görememiş. Rakip oyuncu topu kolunun altına alıyor ve taşıyor. VAR'ın o anda başında biri olsa yüzde yüz görmesi lazım. O anda VAR'ın başında biri yoktu sanırım, olsaydı görürdü. Nasıl göremiyorlar. Bu sezon bir sürü pozisyonumuz oldu böyle. Alanya'da gole giderken VAR'dan durdurdular, Rize'de oldu. Sivas'ta oynadığımız Rizespor maçında golü vermediler. Bir sürü hata oldu. Anadolu insanları diğer takımlar gibi tepkilerini dile getiremiyor. Anadolu insanı masumca tepki gösteriyor. VAR sistemi çok önemli ama bana göre VAR'dakiler de korkuyor" diye konuştu.

"YABANCI ARKADAŞLAR VAR'DAKİNİ DE EĞİTSİN"

VAR hakemlerinin yurt dışından getirilmesi önerisinde bulunan Rıza Çalımbay, "VAR konusunda kendi fikrimi değiştirdim. Bence VAR hakemlerini yabancı yurt dışından getirsinler. Nasıl ki hakemlerimizi yabancı arkadaşımız eğitiyor, bari o yabancı arkadaşımız VAR'dakini de eğitsin ki kimsenin canı yanmasın. VAR çok önemli ve kıymetli bir şey ama çoğu kulüp bundan mağdur oluyor. Biz de onlardan birisiyiz. Bu sezon bir sürü penaltı pozisyonumuz var ama hiçbirinde VAR'a gitmediler. Ligde penaltı atmayan tek takım biziz. 8'er penaltı atanlar var. Bu averaj için de önemli. Bizim hakem hatasından aldığımız bir puanımız dahi yok ama hakem hatasından kaybettiğimiz bir sürü puanımız var. Bunlar DG Sivasspor ya da başka bir Anadolu takımının başına geldiği zaman hemen iki dakikada unutuluyor. Üstünde dahi durulmuyor ama diğer büyük takımlara olduğu zaman hakemin hakemliği bile bitiyor. Bir daha maç bile vermiyorlar. Tek ricamız bir daha dikkatli olmaları. Kimseden başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SOĞUKTAN ANTRENMAN DAHİ YAPAMIYORUZ"

Antalyaspor ile oynayacakları kupa maçının saatine tepki gösteren Çalımbay, "Soğuktan antrenman dahi yapamıyoruz. Kısa kesiyoruz antrenmanı. Burası Sivas" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Antalyaspor ile çok kritik bir maçımız var. Şu anda Sivas'ta hava eksi 18 dereceye yakın. Maçı 20.30'dan 19.15'e aldılar. Bu maçın bir de uzadığını düşünün. Soğuktan antrenman dahi yapamıyoruz. Kısa kesiyoruz antrenmanı. Burası Sivas. Maçları buna göre ayarlarlarsa bizim açımızdan da, maça gelen taraftar açısından da iyi olur. İnsanlar 20.30'da, 19.15'te maça gelemez. Sivas'a karşı biraz daha anlayışlı olmaları gerekiyor. Kupa maçının ardından 2 gün sonra Trabzonspor ile oynayacağız. Sakat arkadaşlarımız da dönmezse hem kupada hem ligde bu kadro ile devam edeceğiz. Bizim için zor günler ama bunları aşacağız. Çok iyi yerlere geleceğiz. Arkadaşlarıma yürekten inanıyorum. Çok iyi şeyler yapacağız. Trabzonspor ile final gibi bir maç oynayacağız. Trabzonspor'un karakterini, atmosferini, maçın nasıl geçeceğini çok iyi biliyorum. Bence o maçtaki en önemli şeylerden birisi hakem. Hakemin çok dikkat etmesi gerekiyor. İki takım açısından da kolay bir maç olmayacak."

"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

Takımdaki sakat futbolcuların durumu ile ilgili yöneltilen soruya Çalımbay, "Emre Kılınç, Arouna Kone ve Petar Skuletic'in Trabzonspor maçında oynaması mümkün değil. Marcelo Goiano'nun oynamama ihtimali yüksek. Nereden baksanız ilk on birde olan 4-5 oyuncumuz olmayacak. Ona göre gideceğiz. Takımıma güveniyorum" cevabını verdi.

"VAR KARARLARI MAÇLARI ETKİLİYOR"

Çalımbay son olarak, VAR kararlarının şampiyonluk yarışını etkilediğini de sözlerine ekleyerek, "VAR kararları maçları etkiliyor. Bu hafta verilen penaltıların bazıları penaltı değil, verilmeyenlerin yüzde 99'u penaltı. VAR'ın başında olanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Bundan sonra hem yukarıda hem de aşağıda çok kritik maçlar oynanacak. Bütün hakemlerin çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hakem arkadaşlar önünüzde VAR varken, gidin ne kaybedersiniz? Biz mütevazi bir takımız. Kimseye saygısızlık yapmıyoruz. Söylediğim şeyler gerçek. 19.15'te maç oynanmaz Sivas'ta. İnsan sağlığı açısından çok zor. Maç oynandıktan 72 saat sonra futbolcu kendine gelir. Biz 72 saat dolmadan final gibi maç oynayacağız" diye konuştu.

KAR ALTINDA ÇALIŞTILAR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yoğun kar yağışı ve eksi 15 derece havada gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

İdmana sakatlığı devam eden Arouna Kone, Barış Yardımcı ve Skuletic katılmadı. Sakatlıkları süren Emre Kılınç ile Marcelo Goiano ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

(Oğuzhan Sarzep - Bora Kara/İHA)

Kaynak: İHA