Rıza Çalımbay: Tüm maçlarımızı final niteliğinde oynamalıyız

GAZİANTEP (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Elimizde ki oyunculara güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçlarımızın hiçbirinin telafisi yok. Onun için tüm maçlarımızı final niteliğinde oynamalıyız. Yukarıya oynamak istiyorsak mutlaka iyi bir seri yakalamamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

'TÜM MAÇLARIMIZI FİNAL NİTELİĞİNDE OYNAMALIYIZ'

'HERKESİ TRİBÜNLERDE GÖRMEK İSTİYORUZ'

Taraftara da seslenen Çalımbay, "Şu günlerde bize çok destek vermeleri gerekiyor. Kar, kış önemli değil biz herkesi tribünlerde görmek istiyoruz. Onların desteği ile güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyoruz. Özellikle bu kadar eksiğimiz olduğu maçlarda yanımızda görmek istiyoruz taraftarımızı. Bundan önce de çok iyi şeyler yaparken, taraftarımızın desteği ile başardık. Onun için bir bütün olmamız gerekiyor. Bunu da Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ile başlatalım" dedi.