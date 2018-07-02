Rıza Çalımbay, Trabzon'dan Uğurcan'ı İstedi

Çalımbay'ın aracılar vasıtası ile Bordo mavili yönetime haber göndererek, "Eğer satmaya sıcak bakarsanız, genç kaleci Uğurcan Çakır'ı transfer etmek isterim" dediği öğrenildi. Ancak Bordo Mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu; "Uğurcan'ı Rıza hocamız A takımda oynattı. İyi bir kaleci. Ama satmayacağız. Uzun yıllar bu kale ona teslim edilecek" diyerek teklifi geri çevirdi. (Trabzonhaber)