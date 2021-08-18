Rıza Çalımbay toplantısı canlı izle! Rıza Çalımbay basın toplantısı izleme linki!

Spor dünyasının merakla beklediği Rıza Çalımbay basın toplantısı bugün yapılıyor. Sporseverler toplantısı takip etmek için Rıza Çalımbay toplantısı canlı izle ve Rıza Çalımbay basın toplantısı izleme linki konularını araştırıyor.

Sporseverlerin yakından takip ettiği Rıza Çalımbay, bugün basın toplantısı yapacak. Spor gündemine dair söyleyecekleri merak konusu olan Rıza Çalımbay'nın açıklamalrı bekleniyor. İşte, Rıza Çalımbay basın toplantısı izleme linki! Rıza Çalımbay toplantısı canlı izle! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

RIZA ÇALIMBAY TOPLANTISI NE ZAMAN?

Rıza Çalımbay - Basın Toplantısı 18.08.2021 Çarşamba günü saat 16:30'da yapılacak.

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