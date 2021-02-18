Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı

18.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:36

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecekleri karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecekleri karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde Kayserispor ile iç sahada oynayacakları müsabakanın önemine dikkati çekti.

Ligde geride kalan haftayı maç oynamadan (bay) geçtiklerini anımsatan Çalımbay, "Bay haftasında arkadaşlarımıza izin verdik, iyi bir şekilde dinlendiler. Sakat arkadaşlarımızın bazıları döndü, bazıları dönemedi." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, ligde telafisi olmayan maçlar oynayacaklarını aktararak, "Kayserispor maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Lig çok zor ve uzun. Sahamızda oynayacağımız maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-beyazlı ekibin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Afrika'ya gitmesi gereken arkadaşlarımız vardı, izin vermek zorunda kalıyoruz. Sivas'ın ikliminden dolayı uçaklar bazen geliyor, bazen gelmiyor. Maalesef aksaklıklar yaşadık. Arkadaşlarımız tam olarak antrenmana katılamadı. Hepsi bugün geldi. Geçen haftadan beri sakat arkadaşlarımız var. Claudemir takımla birlikte çalışmalara başladı. Onun dışındaki arkadaşlarımızın tedavisi devam ediyor. Çaykur Rizespor maçına da bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Biz ve Medipol Başakşehir 30'un üzerinde maç oynadık. Bu arkadaşlarımızın sakatlıkları, yorgunlukları ve izin istemeleri gayet normal. Bu seneki lig böyle geçecek, aksaklıklar ve sıkıntılar olacak. Ligi bu sene iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Takımıma inanıyorum ve güveniyorum."

Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı
Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı
Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı
Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı
Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı
Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı
Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı
Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı
Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı
Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor, Kayserispor maçına odaklandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 16:36:55. #1.14#
title