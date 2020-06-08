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Rıza Çalımbay: Tek gayemiz ilk maçımızı kazanmak

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yukatel Denizlispor maçıyla ilgili olarak "Tek gayemiz ilk maçımızı kazanmak.

Rıza Çalımbay: Tek gayemiz ilk maçımızı kazanmak
08.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:17
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yukatel Denizlispor maçıyla ilgili olarak "Tek gayemiz ilk maçımızı kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok" dedi.

Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları sürdüren Demir Grup Sivasspar'da Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.Maç haftasına girdiklerini ifade eden Çalımbay, "Tek gayemiz kendi sahamızda oynayacağımız maçı kazanmak. Uzun bir aradan sonra oynamak kolay değil. Hiç hazırlık maçı yapamadık. Hazırlık maçı oynayabilseydik bizim için çok büyük avantaj olacaktı. Bizim en çok canımızı sıkan sakat oyuncularımız. Hakan Arslan ve Fernando Andrade'nin sakatlıkları biraz daha ciddi. Bu da bizim için dezavantaj oldu. Çünkü geniş bir kadromuz yok. Bunun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten iyi çalıştık. İmkan verildiği ölçüde, zamanı da çok iyi değerlendirerek çok iyi antrenmanlar yaptık. Fiziksel olarak eksik arkadaşlarımız var. Onlar da bir iki hafta içinde yüzde yüz hazır olurlar. Tek gayemiz ilk maçımızı kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Ben takımıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Tabi ki taraftarla birlikte oynasaydık daha güzel şeyler olabilirdi. İyi şekilde mücadele ederek kalan 8 maçımızı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ligi de iyi bir yerde bitireceğiz" dedi."MAÇLARIMIZI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Ligin başlamasıyla birlikte çok kıran kırana maçların oynanacağını söyleyen Çalımbay, "Kalan 8 maç hem yukarısı hem de aşağısı için çok önemli. Bizim çoğu maçımız altımızda olan ve zor durumda olan takımlarla. Bizim maçlarımız onun için daha zor geçecek. Yukarıda ki takımlar da bir birleriyle oynayacak. Bu da bizim avantajımız. Bu yüzden maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Kendimizi biliyoruz. Sezonun ilk yarısında nasıl ki güzel bir istikrar yakalamışsak aynı şekilde olmaya çalışacağız. Tek sıkıntımız sakat olan arkadaşlarımız. Bunun dışında sıkıntımız yok" diye konuştu.

- Sivas

Kaynak: DHA

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