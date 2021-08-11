Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Dinamo Batum'un iyi bir takım olduğunu belirtti.

Rakip takımın liginde lider olduğuna ve 22 maç oynadığına dikkati çeken Çalımbay, "Maç temposu olarak bizden çok daha hazırlar. Özelikle bu takım deplasman takımı. Deplasmanda çok iyi oynayan tehlikeli bir takım. Buna göre de önlemimizi alacağız." dedi.

Çalımbay, kendi sahalarında oynayacakları karşılaşmanın kolay olmayacağını vurgulayarak, "Mücadele etmezsek, oyunda kalmazsak, oyun disiplinimiz bozuk olursa sıkıntı yaşayabiliriz. Bana göre çok zor ve çekişmeli bir maç oynayacağız. Biz böyle maçların hepsine milli maç gibi bakıyoruz. Ülke puanı için, kendimiz için, bir de uzak olduğumuz taraftarımız için oynayacağız. Bizim için çok önemli olan, final niteliğindeki maça hazırız. Tek amacımız, buradan iyi şekilde ayrılmak. Sahada kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Artık Dinamo Batum takımını ve oyuncularını çok iyi tanıyoruz." diye konuştu.

"Bizim bir avantajımız var ancak buna kesinlikle sığınmayacağız"

Bir gazetecinin "Yenilmezlik seriniz devam ediyor. Bu takım üzerinde bir baskı yaratıyor mu?" şeklindeki sorusu üzerine Çalımbay, şunları kaydetti:

"Yenilmezlik serisini hiçbir zaman gündeme getirmedim. Getirmemize de gerek yok. Biz zaten her maça rakip kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bizim bir avantajımız var ancak buna kesinlikle sığınmayacağız. Bizim tek amacımız taraftarımıza bir galibiyet hediye etmek. Bizim şu andaki tek düşüncemiz kazanmak. Herkesin alternatifi olan bir kadromuz var. Bu kadroda bir aksilik yaşamazsak Avrupa kupaları ve ligi iyi şekilde götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu turu geçersek bizi yoğun bir maç temposu bekliyor. Bunun içinde zor anlar yaşanacak. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Beni tek korkutan ani sakatlıklar. Böyle şeyler olmazsa, takım olarak her kulvarda iyi gideceğimize inanıyorum."

"Sürpriz transfer olabilir"

Çalımbay, "Sürpriz transfer olabilir mi?" şeklindeki soru üzerine, "Sürpriz transfer olabilir. Örneğin biz Aaron Appindangoye'nin sakatlığını beklemiyorduk. 6 ay sahalardan uzak kalacak. Onun yerine tabii ki oyuncu almamız gerekiyor. ya da kendi içimizden bazı oyuncu arkadaşlarımızı oynatmamız gerekiyor. Kulübün belirli bir bütçesi var. Onu da aşmamamız gerekiyor. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bilindik ve hazır oyuncular alıyorlar. Onlar parayı verip alabiliyorlar. Bizim öyle oyuncu alma şansımız yok. Biz çok araştırarak, bakarak, kulübün bütçesini de aşmayacak şekilde oyuncular alıyoruz. Bu nedenle alacağımız oyuncuları çok iyi tarayıp almamız gerekiyor. Dediğim gibi biz 4 büyükler gibi değiliz. Onlar gibi de yapamayız. Buradaki dengeleri de bozamayız. Geçen yılki gibi sıkıntı yaşamadan iyi bir yere gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile ilgili de çağrıda bulunan Rıza Çalımbay, tüm taraftarlara aşı olmalarını tavsiye etti.

Kırmızı-beyazlı oyuncu Ahmet Oğuz ise maçın zor olacağını belirterek, "22 haftadır futbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Tabii ki zor bir geçecek. Kendi sahamızda oynayacağımız için bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Hem ülke puanı hem Sivas için kazanıp, ileri gideceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Oğuz, taraftarlarının desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya