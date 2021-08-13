Sivasspor-Dinamo Batum maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la 1-1 berabere kalan ve adını play-off turuna yazdıran Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la 1-1 berabere kalan ve adını play-off turuna yazdıran Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay, maçın düşündükleri gibi zorlu geçtiğini kaydetti.

İlk maçtan rakip takımı çok iyi bildiklerini aktaran Çalımbay, "Dinamo Batum, özellikle deplasmanda çok iyi oynayan, çok iyi kontratak yapan etkili sonuçlar alan bir takım. Öyle de oldu. Biz girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik veya şanssızlıklar yaşadık. Gol yedik ama golden sonra kesinlikle oyunu bırakmadık." dedi.

Golü yedikten sonra tamamen oyuna hakim olduklarını, her yerden ataklar yaparak iyi pozisyonlar yakaladıklarını aktaran Çalimbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyundan kopmadığımız ve mağlubiyeti kabullenmediğimiz için sistemimizi değiştirerek ataklara devam ettik. Sonradan oyuna katılan arkadaşlarımız çok etkili oldu. Gerçekten maçı kazandıran arkadaşlar oldular. İlk 11'de olan arkadaşlar kadar kulübede olan arkadaşlar da çok çok önemli. İstekli şekilde maça girdiklerinde kazandırır ama isteksiz şekilde maça girdiklerinde kaybettirirler. Güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarımız, futbolcularımız ve biz hakikaten bütünleştik. Hem onların desteği hem de arkadaşlarımızın mücadelesi birleşince, galibiyet geldi. Bunu taraftarımıza armağan ediyoruz."

Artık bu maçı unuttuklarını ve önemli bir lig maçına çıkacaklarını dile getiren Çalımbay, "Lige iyi başlamamız gerekiyor. Oynadığımız Dinamo Batum maçı kadar lige hazır değiliz. Şöyle hazır değiliz, biz hazırlık dönemimizi erken açtık. Hazırlık maçlarını fazla yapmadık. Batum takımı şu ana kadar ligde 22 maç oynadı. Konyaspor 3 hazırlık maçı oynadı. Sıkıntı yaşayabiliriz ama sakat arkadaşlarımız dönerse, lige çok iyi şekilde başlarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya