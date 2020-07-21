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Rıza Çalımbay: "Taraftarımız yanımızda olsaydı Mert Hakan Yandaş..."

Ligin son haftasına 60 puanla 3. sırada giren ve iç sahadaki tüm maçlarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, deplasmana oranla evinde daha başarılı bir performans sergiledi.

Rıza Çalımbay:
21.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:41

Ligin son haftasına 60 puanla 3. sırada giren ve iç sahadaki tüm maçlarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, deplasmana oranla evinde daha başarılı bir performans sergiledi.

İç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 37 puan toplamayı başaran Sivasspor, deplasmanda ise 16 karşılaşmada 23 puan kazandı.

Geride kalan periyotta ligde iç sahada şampiyon Medipol Başakşehir'in ardından en başarılı takım olan kırmızı-beyazlılar, aynı başarıyı deplasmanda sergileyemedi.

İç sahada çıktığı 17 maçın 11'ini kazanan, 4 beraberlik alan, 2 kez mağlup olan Sivasspor, deplasmanda ise 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti, 5 yenilgi yaşadı.

İç sahada rakip fileleri 27 kez havalandırıp kalesinde 12 gol gören Sivasspor, deplasmandaki 16 maçında 27 gol attı, 23 gol yedi.

- Sivas'ta Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi yendi

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde Beşiktaş'ı 3-0, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi 3-1, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'ni 2-0, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen Sivasspor; Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile 1-1, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

- "En büyük avantajımız taraftardı"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonun son bölümünde maçların seyircisiz oynandığını anımsattı.

"Pandemi olayı olmasaydı, iç sahada taraftarlar olsaydı biz hiçbir maçımızı kaybetmezdik." diyen Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin bu süreçte evinde Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a yenildiğini hatırlattı.

Takımının Kayserispor maçında çok iyi oynadığını belirten Çalımbay, "Mert Hakan bu maçta penaltıyı kaçırdıktan sonra çok üzüldü, kendini bıraktı. Ama taraftar olsaydı kesinlikle Mert Hakan'ı canlandırırdı." diye konuştu.

Malatyaspor karşılaşmasının iç sahada oynadıkları en baskılı maçlardan biri olduğunu dile getiren Çalımbay, "Bu sene bizim en büyük avantajımız taraftardı, taraftarla inanılmaz bütünleşiyorduk. Gelen takıma taraftarın desteğiyle kesinlikle baskı da kurabiliyorduk ve her maçımızı da çok iyi şekilde bitiriyorduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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