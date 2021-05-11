Rıza Çalımbay: "Takımımla gurur duyuyorum"
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Rıza Çalımbay: "Takımımla gurur duyuyorum"

Rıza Çalımbay: 'Takımımla gurur duyuyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Takımımla gurur duyuyorum.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Takımımla gurur duyuyorum. Türkiye'de çoğu takımın yapmadığı şeyi yaptılar 18 maçtır yenilmiyorlar" diye konuştu.

Süper Lig'in 41. haftasında DG Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçtan önce bir sürü konuşmalar olduğunu ifade ederek, "Herkes kendine göre bir şeyler söyledi. Bizim söylediğimiz şey Fenerbahçe'nin tabii ki şampiyonluk hedefi var bizimde 5'incilik hedefimiz var. Buraya puan ve puanlar için geldik. Hedefimiz galibiyetti. Bir deplasman takımı Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynarsa aynı şekilde oynadık. Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk ve tedbirleri aldık. Oyunu çirkinleştirecek bir şey yapmadık. Galibiyeti düşünecek şekilde oynadık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Fenerbahçe de güzel pozisyonlar yakaladı, ikinci yarı riski göze aldılar. Güzel bir lig maçı oldu. Bizim için çok önemliydi. Hatayspor bizden öndeydi onları yakaladık kalan tek şeyimiz son maçı kazanıp ligi 5'inci bitirmek istiyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Türkiye'de çoğu takımın yapmadığı şeyi yaptılar 18 maçtır yenilmiyorlar. Hepsinde yorgunluk üst düzeyde. En çok maç onayan takımlardan bir tanesiyiz. Gerçekten çok büyük özveride bulundular. Herkes kapasitenin üstüne çıktı. Zor durumlarla buralara geldik. Mutluyuz. Önemli olan son maçı kazanıp sonra yolumuza bakacağız" dedi.

(Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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