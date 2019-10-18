Rıza Çalımbay: "Takımımdan çok memnunum"

18.10.2019 23:25

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, alınan mağlubiyete rağmen takımın ortaya koyduğu oyundan menun olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir maç olduğunu belirten Çalımbay, "Her şey vardı güzel pozisyonlar vardı, kırmızı kartlar vardı, her şey yaşandı. Takımımdan çok memnunum. Maçın başında sonuna kadar oyundan kopmadık. 10 kişi kalınca sadece golü düşündük. Ben sadece galibiyeti düşünen bir takım yaptım. Belki biraz daha dikkatli olsaydık, 11 kişi kalıp hamlelerimiz böyle yapsaydık daha değişik olabilirdi. Galatasaray gibi bir takıma 10 kişi 45 dakika oynamak kolay değil. Baktığınız zaman oyundan kopmayan, disiplinli bir Sivasspor vardı. Önemli olan bundan sonra da aynı şekilde devam etmemiz. Hakemin ikinci sarı kartı da bize göre ağırdı. Kasıtlı bir şey yoktu. Böyle ağır kart göstermemesi gerekti. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama son girdiklerimizi değerlendirseydik buradan puanla dönerdik" ifadelerini kullandı.

(Uygar Aydın - Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA