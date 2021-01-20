Rıza Çalımbay: Takımıma inanıyorum ve güveniyorum

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Fenerbahçe maçı kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak ancak takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Gönül taraftarımızla birlikte oynamak isterdi. Çok da iyi olurdu" dedi.

Kırmızı-beyazlıların teknik patronu Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çalımbay, ligde geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Kar yağışının fazla olmadığı dönemde de iyi oynadık ve ataklarımız vardı. İki takımı da tebrik ediyorum. Mükemmel şekilde mücadele etti. Çok mücadeleci bir maç oldu. Başakşehir'in de bizim de pozisyonlarımız oldu. Bizim en büyük avantajımız, golü yedikten hemen sonra golü bulmamız oldu. Bu bizim için çok iyi oldu. Maçın ikinci yarısında futbol oynamak çok zordu. Defansta hata yapmamaya çalıştık. Mücadelesinden dolayı takımımı tebrik ediyorum. Bu maç geride kaldı ama unutulmayacak güzel bir maç oldu" dedi.

Fenerbahçe maçının zor geçeceğini söyleyen Çalımbay, "Fenerbahçe çok geniş bir kadroya sahip. Her hafta değişik bir kadro ile sahaya çıkabiliyorlar. Kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak ancak takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Gönül taraftarımızla birlikte oynamak isterdi. Çok da iyi olurdu. Buradan çok iyi bir skorla ayrılmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız da bunun farkında. Haftada 3 maç oynuyoruz. Takımda yorgunluk oluyor ama biz artık alternatifli bir kadro olduk. Gayet iyiyiz. Sakatlarımız da fazla yok. İyi bir kadro ile Fenerbahçe maçına çıkacağız" diye konuştu.

Yeni transferler Ahmet Oğuz ve Alaaddin Okumuş'u da değerlendiren Çalımbay, "Ahmet Oğuz, iyi bir oyuncu. Gençlerbirliği'nden tanıyoruz. Alaaddin ise geleceği olan bir oyuncu. Genç bir arkadaşımız. Yıllarca Demir Grup Sivasspor'a hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI