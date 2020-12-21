Rıza Çalımbay: "Takım olarak bu puana çok ihtiyacımız vardı"
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Rıza Çalımbay: "Takım olarak bu puana çok ihtiyacımız vardı"

21.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:21
Rıza Çalımbay:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takım olarak aldıkları puana çok ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takım olarak aldıkları puana çok ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 13. haftasında 1-0 kazandıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Rıza Çalımbay Konya'dan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Konyaspor maçının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Rıza Çalımbay, galip ayrılmaları gerektiğini ve iyi oynadıkları belirtti.

"Takım olarak bu puana çok ihtiyacımız vardı"

Oyuncuların iyi performans sergilediğini kaydeden Çalımbay, "Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. Galibiyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. İyi bir galibiyet aldık. Takım olarak bu puana çok ihtiyacımız vardı. Ligdeki durumumuz itibarıyla mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı ve bu maçı da deplasmanda kazanmak çok daha iyi oldu. Şimdi halletmemiz gereken tek şey uzun zamandır kendi sahamızda galip gelemememiz. İnşallah onu da atlatacağız. Bugün alınan sonuçtan dolayı takımımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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