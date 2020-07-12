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Rıza Çalımbay: "Son iki maçımız büyük bir final olacak"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, " Şu anda bile takımımın yaptığı büyük bir başarıdır.

Rıza Çalımbay:
12.07.2020 23:47 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:50

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, " Şu anda bile takımımın yaptığı büyük bir başarıdır. Bu 2 maç çok büyük bir final oldu. Bu maçı kazanmak da büyük moral oldu. Birkaç maçtan beri iyi oynuyoruz ama kazanamıyoruz. Bugün hepsini telafi ettik" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün oynadıkları maçın final müsabakası olduğunu ifade ederek, "Burada mağlup olsaydık, berabere kalsaydık yukarıyla ilişkimiz kalmayacaktı ve bunun farkındaydık. Buradan mutlaka 3 puanla dönmekti amacımız. Oynadığımız oyunda hücum oynayan, galibiyeti düşünen bir takımdı. Öylede oynadık. Takımın deplasmanda ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptı, güzel bir galibiyet aldık. Kalan 2 maç bizim için çok çok önemli oldu. O maçları bitirdiğimizde ligi çok iyi bitireceğiz. Sezon başında beri mütevazi bir kadroyla buraya kadar geldik. Herkesin sezon başı düşme adayları arasında gösterilen bir takımdık. Onun için bonservis dahi ödemeden güzel bir kadro yaptık. Şu ana kadar da 3. olarak devam ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Mükemmel bir performans gösterdiler. Bu sıkıntılı süreçte de sakatlık cezalar olmasından dolayı bazım açları kazanamadık. Onları kazanabilseydik daha farklı yerde olacaktık. 2-3 oyuncumuz sakat olduğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşadığımız zamanlarda puan kaybettik. Bu maç bizi tekrar iyi bir yere getirdi. Tek amacımız kalan 2 maçı kazanıp ligi iyi bir yerde bitirmek. 2 maçı da kazanırsak Trabzonspor'un durumuna bağlı olacak. Biz 2 maçı kazanalım da ondan sonraki durumu bilmiyoruz. Şu anda bile takımımın yaptığı büyük bir başarıdır. Bu 2 maç çok büyük bir final oldu. Bu maçı kazanmakta büyük moral oldu. Birkaç maçtan beri iyi oynuyoruz ama kazanamıyoruz. Bugün hepsini telafi ettik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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