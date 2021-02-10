Çalımbay: "Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz"
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Çalımbay: "Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz"

10.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:38

- Çalımbay: "Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Ligde kolay bir maç yok" "Takımdaki eksikler canımızı sıkıyor" DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, yarın kupada Antalyaspor ile oynayacakları maça ilişkin konuştu.

- Çalımbay: "Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Ligde kolay bir maç yok"

"Takımdaki eksikler canımızı sıkıyor"

SİVAS - DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, yarın kupada Antalyaspor ile oynayacakları maça ilişkin konuştu. Çalımbay, "Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu ama bazı şeyleri de engelleyemiyorsunuz. Takımdaki eksikler ve sakatlar canımızı sıkıyor" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çalımbay, ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 kazanılan maçtan önce oynadıkları Alanyaspor ve Erzurumspor mücadelelerinde de iyi oynadıklarını belirterek, "Sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısında istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarıda pozisyonlar kaçırdık. Alanya'da da aynısı oldu. İyi oynadığımızın farkındayız ama bunu skora yansıtamıyorduk bir türlü. Ankaragücü karşısında çok iyi oynadık. Hiçbir zaman oyundan kopmayarak, disiplinli oynadık. İyi oynayarak kazandık" diye konuştu.

"Ligde sürpriz sonuçlar çok oluyor"

Ligin çok uzun olduğunu kaydeden Çalımbay, "İyi bir takımız. Yapmamız gereken tek şey; bizde olanı sahaya yansıtmak. Onu da yansıtacağız. Ligde kolay bir maç yok. Her maç çok zor geçiyor. Kimin kimi yeneceği hiç belli olmuyor. Sürpriz sonuçlar çok oluyor. Onun için de bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hepimiz bunun farkındayız. Sivas için en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız da" şeklinde konuştu.

"Eksikler canımızı sıkıyor"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın Antalyaspor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Çalımbay, "Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu. 3-4 maç oynayarak kupayı kazanabileceğiz. Bunun farkındayız ama bazı şeyleri de engelleyemiyorsunuz. Takımındaki eksikler ve sakatlar canımızı sıkıyor" ifadelerini kullandı.

Çalımbay: 'Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz'
Çalımbay: 'Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz'
Çalımbay: 'Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz'
Çalımbay: 'Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz'
Çalımbay: 'Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz'
Çalımbay: 'Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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