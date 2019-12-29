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Rıza Çalımbay sarı kart gördü

Süper Lig'in ilk devresinin son maçında lider Sivasspor, Göztepe'yi konuk ederken, mücadelenin 60. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sarı kart gördü.

29.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:03
Rıza Çalımbay sarı kart gördü

Süper Lig'in ilk devresinin son maçında lider Sivasspor, Göztepe'yi konuk ederken, mücadelenin 60. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü sarı kart gördü.


Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.


Sarı kartın ardından Çalımbay'ı teknik heyet ve futbolcuları sakinleştirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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