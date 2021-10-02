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Rıza Çalımbay: "Puan almak için gelmiştik ama olmadı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Rıza Çalımbay:

Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Puan almak istediklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Çalımbay, "Sonraki maçlarda bu karşılaşmanın kaybını telafi edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Biz de, Beşiktaş da maçı kazanmak için sahaya çıktı. Bizim de 3 puan ihtiyacımız vardı, Beşiktaş'ın da. Kadrolar geldikten sonra her türlü tedbirimizi aldık ama yemememiz goller yedik. Bunlar maçtan önce konuştuğumuz şeylerdi. Beşiktaş'ın ileride oynayan 3 oyuncusu da çok tehlikeli. Ama maalesef 2 kanat golü yedik. Buna rağmen oyun disiplininden kopmadık. Maçın kırılma anı da, Pedro'nun boş kaleye atamadığı goldü. Biz içeride de dışarıda da gol atmak için oynayan bir takımız. Her türlü riski aldık. Ama Beşiktaş'a bu pozisyonları bırakırsan, buradan mağlubiyetle ayrılırsın. Biz teknik ekip olarak güzel şeyler de gördük bu maçta. Puan almak için gelmiştik ama telafi edeceğiz sonrasında" diye konuştu.

"Kanatlarda etkili olamadık"

Bugün hücum anlamında istedikleri şeyleri yapamadıklarını da sözlerine ekleyen Rıza Çalımbay, "Maalesef ileride istediğimiz şeyleri yapamadık. Kanatlarımızın normalde oynadıkları oyun bu değil. Geçen hafta Karagümrük maçı 4-0 bitti ama 7-8 olabilirdi. Bugün girdiğimiz pozisyonları atamadık. İkinci yarıda her şeyi göze aldık son bölümde ama maalesef kanatlarda etkili olamadık" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Sergen Yalçın'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak da, "Sergen'in pozisyonunu ben görmedim. Galiba topa vurdu. Tam göremedim" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

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