Rıza Çalımbay, Patrick Etoga'yı istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rıza Çalımbay, Patrick Etoga'yı istiyor

Rıza Çalımbay, Patrick Etoga'yı istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İstanbulspor'da forma giyen 28 yaşındaki defans Patrick Etoga Atchom'u kadrosuna katmak istiyor.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İstanbulspor'da forma giyen 28 yaşındaki defans Patrick Etoga Atchom'u kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Alınan bilgiye göre Teknik Direktör Rıza Çalımbay, İstanbulspor'da forma giyen stoper Patrick Etoga'yı gözüne kestirerek, Kamerunlu futbolcu ile temasa geçti. Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu, kariyerinde 162 maça çıktı ve 14 gol attı. 4 kez kırmızı kartla cezalandırılan Etoga, 28 kez de sarı kart gördü.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Rıza Çalımbay bizzat izledi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig Play-off Yarı Finali'nde İstanbulspor ile Altay arasında oynanan karşılaşmayı statta izledi. Tecrübeli çalıştırıcı, İstanbulspor'da forma giyen stoper Patrick Etoga'yı bizzat izleme fırsatı bulmuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'i önerdi
Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'i önerdi
Altınordu ve Altay'ın Süper Lig bileti için kozlarını paylaşacağı final, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Altınordu ve Altay'ın Süper Lig bileti için kozlarını paylaşacağı final, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Adana Demir'den Balotelli bombası! Kulüp Başkanı Sancak, transferi doğruladı
Adana Demir'den Balotelli bombası! Kulüp Başkanı Sancak, transferi doğruladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Cahit Özkan Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Necip Uysal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rıza Çalımbay, Patrick Etoga'yı istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 14:03:33. #1.11#

title