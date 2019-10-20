Rıza Çalımbay oyunu kullandı

- Rıza Çalımbay oyunu kullandıİSTANBUL - Beşiktaşlı eski futbolcu ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na gelerek oy kullandı.

20.10.2019 14:33
Rıza Çalımbay oyunu kullandı

- Rıza Çalımbay oyunu kullandı

İSTANBUL - Beşiktaşlı eski futbolcu ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na gelerek oy kullandı.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi başladı. Beşiktaş Genel Kurul üyesi ve siyah-beyazlı eski futbolcu Rıza Çalımbay, Akatlar Spor Salonu'na gelerek oyunu kullandı. Oy kullanırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.