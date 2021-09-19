Rıza Çalımbay: "Oyuna girenlerden verim alamadık"

Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından ikinci yarıda oyuna giren futbolculardan verim alamadıklarını söyleyerek "Ne Yatabare'yi değiştirmek istiyordum nede Pedro'yu. İkisi de yoruldukları için çıkmak istediler ve ikisinde de problem vardı mecburen çıkarttık. Giren arkadaşlardan da istediğimiz şekilde verim alamadık" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak bu sezonki üçüncü beraberliğini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Enteresan bir maç oldu ama baktığımızda genelinde son dakikalara kadar iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Son dakikalarda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Ne Yatabare'yi değiştirmek istiyordum nede Pedro'yu. İkisi de yoruldukları için çıkmak istediler ve ikisinde de problem vardı mecburen çıkarttık. Giren arkadaşlardan da istediğimiz şekilde verim alamadık. Karambolden şanssız bir gol oldu. Karambolden bir gol yedik. Aynı Fenerbahçe maçında yediğimiz gol gibiydi. Biraz daha dikkatli olabilseydik, özellikle çıkarken topları kaybetmeseydik farklı olabilirdi. Çok top kaybettik. Çıkarken kaptırdığımız bir topla gelen ortada, beklemediğimiz bir anda, son dakikalarda gol yedik. Böyle maçlardan ders çıkartmak gerekiyor. Lig çok uzun bir maraton ve daha bir sürü maçımız var. Önemli olan bazı arkadaşların eski formuna, eski kapasitesine ulaşması gerekiyor. Ulaşmazlarsa biz tabii ki sorunlar yaşarız. Zaten bugün Yatabare'den başka bir forvetimiz yoktu. Birisi cezalı, birisi sakat, onun için değişiklik şansımız olmadı. Böyle bir şanssızlık yaşadık. Bu futbolun doğasında var. Oynadığımız mücadeleye göre rahatlıkla bitirebileceğimiz bir maçtı" ifadesini kullandı. - SİVAS

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