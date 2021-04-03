Rıza Çalımbay: "Oynadığımız oyunu skora yansıtamadık"
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Rıza Çalımbay: "Oynadığımız oyunu skora yansıtamadık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Rıza Çalımbay: 'Oynadığımız oyunu skora yansıtamadık'

0-0'lık Trabzonspor beraberliği sonrası konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ben takımımdan ve oyun disiplininden memnunum. Oynadığımız oyunu skora yansıtamadık.

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0-0'lık Trabzonspor beraberliği sonrası konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ben takımımdan ve oyun disiplininden memnunum. Oynadığımız oyunu skora yansıtamadık. Kalan maçlarımız var, bizim de puana ihtiyacımız var" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bütün gayemiz 3 puan kazanmaktı. O doğrultuda oynadık oyunumuzu da. Maçın başlarında gerçekten iyi oynadık ve güzel şeyler yaptık. Geneline baktığımız zaman güzel pozisyonlar yakaladık ama son paslarda biraz dikkatli olabilseydik rahatlıkla galibiyetle ayrılabilirdik. Biz de, Trabzon da galibiyet için oynadı. Özellikle bizim ikinci yarının sonlarına doğru güzel pozisyonlarımız vardı. Ben takımımdan ve oyun disiplininden memnunum. Oynadığımız oyunu skora yansıtamadık. Kalan maçlarımız var, bizim de puana ihtiyacımız var. Kalan 10 tane maçı da en iyi şekilde bitirip, Sivasspor olarak iyi bir yerde ligi tamamlamak istiyoruz. Sezon başından bari takımımız bayağı sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntıları aşıp buralara geldik ama daha iyisini de yapacağımıza inanıyorum. Çok iyi bir takımım var, gerçekten hepsi örnek ve disiplinli oyuncular. Önemli olan yakaladığımız istikrarı ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Tek amacımız Sivasspor'un ligi iyi bir yerde bitirmesi" ifadesini kullandı.

"ALİ ŞAŞAL'IN PARMAĞI ÇIKTI"

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Ali Şaşal Vural'ın durumunun sorulması üzerine Çalımbay, "Parmağı çıktı, ancak geri oturttular bir sıkıntı yok. Önümüzdeki hafta oynayabilir. Bir sorun yok. 3 tane kalecim var. 3'ü de birbirinden iyi kaleciler. Bu benim için bir şans. Bana göre Türk futbolu için de bir şans. Oyuna giren Samassa'da iyi oynadı kısa bir süre görev almasına rağmen" yanıtını verdi.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Rıza Çalımbay: 'Oynadığımız oyunu skora yansıtamadık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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