SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları
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SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekibi Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ilk hedeflerinin yeni sezon öncesi oynayacakları Avrupa Kupaları maçları olduğunu belirterek, 'Ligden önce başladığı için öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları. O maçlar bizim açımızdan lige hazırlanma açısından önemli olacak.

SÜPER Lig ekibi Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ilk hedeflerinin yeni sezon öncesi oynayacakları Avrupa Kupaları maçları olduğunu belirterek, 'Ligden önce başladığı için öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları. O maçlar bizim açımızdan lige hazırlanma açısından önemli olacak. O maçları iyi bitirmek zorundayız' dedi.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi. İlk etap kampı için TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiindeki bir otele yerleşen kırmızı beyazlı ekip, kondisyon ağırlıklı Bolu kampında teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki antrenmanlarda güç depolayacak.

Otelin yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı beyazlı ekip daha sonra topla dayanıklılık çalışması yaptı. 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile devam eden antrenman 2 grup halinde minyatür kale maç ile sona erdi. Sivasspor, Bolu kampında günde çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bolu kampının 19 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirterek, 'Günde çift antrenman, bazen üç idman yapacağız. İki hazırlık maçı oynayacağız. Daha sonra da Avrupa Kupası maçını oynayacağız. Bu süre içerisinde transferlerimizi yapmak için bütün gayreti gösteriyoruz. İyi oyuncular almak zorundayız. Avrupa Kupalarında geçen yıl çok şanssız zamanlar yaşadık. Aynı şeyi yaşamamak için bu yıl alacağımız oyuncular çok önemli. Şu an beklediğimiz yerler var. 4-5 oyuncuyu almaya çalışıyoruz. O arkadaşları bir an önce alırsak bizim için büyük avantaj olacak' diye konuştu.

'ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI'

İlk hedeflerinin yeni sezon öncesi oynayacakları Avrupa Kupaları maçları olduğunu ifade eden Çalımbay, açıklamalarına şöyle devam etti:

'Ligden önce başlayacağımız için Avrupa Kupaları bizim için çok önemli. Bize büyük ihtimalle Moldova veya Makedonya takımı çıkabilir. Kolay gibi görünüyor ama zor maçlar olacak. Onlar şu an hazırlar ve maç oynuyorlar. Ligden önce başladığı için öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları. O maçlar bizim açımızdan, lige hazırlanma açısından önemli olacak. O maçları iyi bitirmek zorundayız.'

'FUTBOL TARAFTARSIZ OLMAZ'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda tribünlerin yarısına seyirci alınması kararını da değerlendiren Çalımbay, 'Futbol bence taraftarsız olmaz. Maçlarımızı kendi tesisimizde sanki hazırlık maçı oynuyormuş gibi oynuyorduk. Hiç kimsenin bir avantajı yoktu. Şimdi herkes kendi taraftarlarının varlığını hissedecek. O zaman kendi sahalarında daha başarılı olabilirler. Pandemiden önce biz kendi sahamızda taraftarımız varken hiç yenilgi almadık. Taraftar olmadan maçları tadı tuzu olmuyor' dedi.

SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları
SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları
SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları
SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları
SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları
SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları
SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları
SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları
SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları
SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları
SPOR Rıza Çalımbay: Öncelikli hedefimiz Avrupa Kupaları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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