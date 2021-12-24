Rıza Çalımbay: Mutlaka Kazanmamız Gerekiyor!

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde daha iyi bir duruma geldiler. Eskisi gibi değiller. Çok mücadeleli bir maç olacak. Dışarıdan kolay bir maç gibi görünebilir ama zor bir maç oynayacağımızın farkındayız. Bunun için de her türlü hazırlığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Dugout - Spor Haberleri

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