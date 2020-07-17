HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Rıza Çalımbay: Mükemmel bir sezon geçirdik

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Mütevazı bir kadromuz var. Bu kadromuzla ligin son 2 maçına, 3'üncü olarak giriyoruz.

Rıza Çalımbay: Mükemmel bir sezon geçirdik
17.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:37

 DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Mütevazı bir kadromuz var. Bu kadromuzla ligin son 2 maçına, 3'üncü olarak giriyoruz. Bu büyük bir başarıdır. Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik" dedi.

Süper Lig'in 33'üncü hafta maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Antrenman öncesinde ise teknik heyet, futbolcular ve personele 12'nci kez Kovid-19 testi yapıldı.

Antrenman sırasında kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "Bizim korktuğumuz maçlar bu maçlar değil, bizim korktuğumuz maçlar düşmemeye oynayan ve can derdinde olan takımlardı. O maçları da kötü oynamadık ama şanssızdık. Sezon bitiyor. 2 maçımız kaldı. İkisini de çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi."TARAFTAR OLMAYINCA SIKINTI YAŞADIK"Sezon boyunca sakatlıklardan dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını anlatan Çalımbay, "Mütevazı bir kadromuz var. Bu kadromuzla ligin son 2 maçına, 3'üncü olarak giriyoruz. Bu büyük bir başarıdır. Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik. Bizim geniş bir kadromuz yoktu. Hiçbir zaman kopmamaya çalıştık. Taraftarlarımızın olmadığı zaman sıkıntı yaşamaya başladık. Taraftarlarımızla mükemmel bütünleşme vardı. Özellikle kendi sahamızda. Ne zaman bu pandemi süreci başladı, ondan sonra sıkıntı yaşamaya başladık. Zorlu bir süreçti. Kalan 2 maçımızı mükemmel şekilde bitirmek için çalışacağız. Her türlü riski alacağız ama futbol bu, belli olmuyor" diye konuştu."GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ZOR GEÇECEK"Pazar günü oynayacakları Gençlerbirliği maçının zor geçeceğini belirten Çalımbay, şunları söyledi: "Bize gelen takımların yüzde 90'ı kapanıyor. Can derdindeler. Onların da tam olarak kurtulmaları için bizden puan almaları gerekiyor. Biz de hangi takım olursa olsun çok fazla pozisyona giriyoruz. Son 2 maçımız çok önemli. Sahada kim oynarsa oynasın, 2 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bütün oyuncularımızı sezon boyunca gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Çok güzel istikrar yakalayarak, güzel bir şekilde bu günlere geldik.""VAR'I HALA ELEŞTİRİYORUM"Sezon boyunca VAR'dan çok sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çalımbay, "Penaltılarımız verilmedi. VAR'ı hala eleştiriyorum. Maçı yöneten arkadaşlarımızın VAR'ın başında olmaması gerekiyor. VAR'da bambaşka bir grubun olması gerekiyor. VAR'ı bence değiştirmeleri gerekiyor. Onun dışında bu sezon bizim güzel geçti. Geçen sezonki Demir Grup Sivasspor ile bu sezonki takım arasında dağlar kadar fark var. Yönetimi, arkadaşlarımı kutluyorum" dedi."YABANCI KURALINDA ACELE EDİLDİ"TFF'nin yeni yabancı kuralında acele ettiğini savunan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: "Ters ve olmaması gereken şeyler var. 8+6 kararı bir ayrımdır. Bizi özgür bırakmıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun altyapıya çok büyük bir teşvik vermesi gerekiyor. Bunda da kulüpleri zorunlu tutması gerekiyor. Kulüplerin altyapıya iyi yatırım yapması gerekiyor. Altyapıya eğitimli, çok iyi antrenörlerin getirilmesi gerekiyor. İyi eğitim verirsek, sporcular yetişir. 8+6 kuralı da iyi bir şey değil. Yabancı kuralında artıların olması bizi düşündürüyor. Bütün takımlar sıkıntı yaşar; oyuncu alıp yedek kulübünde oturtacaksın."

5 oyuncu değişikliği kuralını da değerlendiren Çalımbay, "5 oyuncu değişikliği hakkı güzel bir şey ama Anadolu takımları için çok da iyi değil. Geniş kadro kuramıyor ve iyi oyuncu alamıyorsan sıkıntı yaşarsın. 5 oyuncu değişikliği geniş kadroya sahip takımlar için büyük avantaj. Ufak tefek eksikler var. İnşallah bunlar düzeltilmeli ki takımlar buna göre transferlerini yapsın" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun Ekonomi
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı 3. Sayfa
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı 3. Sayfa
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi Güncel
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı Spor
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Didem Soydan, Selin Türkmen'le birlikte güneşlendiği fotoğrafı paylaştı: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan, Selin Türkmen'le birlikte güneşlendiği fotoğrafı paylaştı: Mutlu eş, mutlu hayat
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Danla Bilic Serdar Ortaç Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Fatih Terim Ünal Karaman Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Daha Fazla Tbmm Adana Ankara İngiltere
Şu an buradasınız: Rıza Çalımbay: Mükemmel bir sezon geçirdik - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 14:46:09. #1.15#
title