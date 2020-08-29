HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Rıza Çalımbay Milli takımda bizden birilerinin olması gerekiyordu

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Bizim takımdan mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerekiyordu.

Rıza Çalımbay Milli takımda bizden birilerinin olması gerekiyordu
29.08.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:26

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Bizim takımdan mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerekiyordu. Hak etmişlerdi. Geçen sezon ki performansıyla, konumuyla ve Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak mutlaka bizlerden birinin olması gerekiyordu dedi.Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, kampta açıklamalarda bulundu. Bolu kapının çok iyi geçtiğini ve takımın mükemmel çalıştığını kaydeden Çalımbay, Zaman zaman sakatlıklar yaşasak da hiçbir zaman kopmadık ve mükemmel bir şekilde kampımız devam ediyor. Son 2 günümüz. Ardından İstanbul'da; Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Fenerbahçe'nin yer aldığı The Land of Legends turnuvasına katılacağız. Önemli bir turnuva olacak. Takıma yeni katılan arkadaşlar için de iyi olacak. Bu turnuvada skor bizim için önemli değil. Bütün oyuncuları oynatacağız. Önemli olan maç temposunu kazanmak. Bizim için en önemli maç ligin ilk haftasında karşılaşacağımız Alanyaspor maçı. Şu ana kadar yapılan transferler gayet iyi. Bir orta saha ve forvet oyuncusu alacağız. Onları da en kısa sürede bitirmemiz lazım şeklinde konuştu.MİLLİ TAKIMI HAK EDEN OYUNCULARIMIZ VARDIA Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynayacağı maçı değerlendiren Çalımbay, Sivas'ın milli takımı ağırlayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Demir Grup Sivasspor'dan milli takımı hak edecek oyuncuların olduğunu ifade eden Çalımbay, Geçen sezon Türkiye'de en çok yerli oyuncu oynatan takım bizdik. Bizim takımdan mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerekiyordu. Hak etmişlerdi. Bunun kararını verecek olan neticede Şenol Güneş hoca ama geçen sezonki performansıyla, konumuyla ve Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak mutlaka bizlerden birinin olması gerekiyordu. Gerçekten üzüldüm. Yüzde yüz olması gereken arkadaşlarımız vardı. Şenol hocaya saygımız sonsuz ama keşke bizden birilerinin olması Demir Grup Sivasspor açısından, Sivas açısından mükemmel olurdu diye konuştu.


- Sivas

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı 3. Sayfa
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor Ekonomi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor
İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı
Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Demet Şener Okan Bayülgen Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Jose Sosa Erol Bulut Caner Erkin Eddie Newton
Daha Fazla Yunan Futbolcu Transfer Yunanistan
Şu an buradasınız: Rıza Çalımbay Milli takımda bizden birilerinin olması gerekiyordu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 17:30:37. #1.15#
title