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Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı!

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını ve önümüzdeki sezon sarı lacivertli formayı giyeceğini resmen açıkladı.

Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı!
19.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:42

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını ve önümüzdeki sezon sarı lacivertli formayı giyeceğini resmen açıkladı.

Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay, "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca, ismi Galatasaray ile anılan Emre Kılınç hakkında da konuştu. Çalımbay, "Gelecek sezon Fatih Aksoy, Emre Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacaklar. 3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler" dedi.

SİVASSPOR'DA DEVAM EDECEK Mİ?

Rıza Çalımbay, 'Gelecek sezon Sivasspor'da kalacak mısınız?' sorusuna ise; "Sivasspor ile yeni sözleşme için henüz bir görüşme yapmadık. İlerleyen günlerde oturup, konuşacağız" cevabını verdi.

Kaynak: Hürriyet

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