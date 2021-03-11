Rıza Çalımbay: Max Gradel'in Kırmızı Kartı Ağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rıza Çalımbay: Max Gradel'in Kırmızı Kartı Ağırdı

11.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:27

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Max Gradel'in Galatasaray maçındaki kırmızı kartı hakkında konuştu. Ayrıca Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Max Gradel'in Galatasaray maçındaki kırmızı kartı hakkında konuştu. Ayrıca Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

Rıza Çalımbay: Max Gradel'in Kırmızı Kartı Ağırdı

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ali Şansalan Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mehmet Demir Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rıza Çalımbay: Max Gradel'in Kırmızı Kartı Ağırdı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:44:23. #1.15#
title