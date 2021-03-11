Rıza Çalımbay: Max Gradel'in Kırmızı Kartı Ağırdı
11.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:27
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Max Gradel'in Galatasaray maçındaki kırmızı kartı hakkında konuştu. Ayrıca Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Max Gradel'in Galatasaray maçındaki kırmızı kartı hakkında konuştu. Ayrıca Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dugout