Rıza Çalımbay: "Mağlubiyet iyi değil ama önemli olan tur atlamaktı"

23.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:43

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 2-1'lik Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Mağlubiyet iyi değil ama önemli olan tur atlamaktı" dedi.



Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Malatya'ya çok sayıda eksik oyuncu ile geldiklerini belirterek, "İlk maçta aldığımız skor da çok önemliydi. Tabi öyle bir skor almasaydık buraya böyle bir kadro ile gelmeyecektik, çok farklı gelecektik" ifadelerine yer verdi.



Bugün Yeni Malatyaspor karşısında genç oyuncular başta olmak üzere maç eksiği olan isimleri değerlendirdiklerini de kaydeden Çalımbay, "Sakat oyuncuları dinlendirdik, her türlü riski göze alarak geldik. Karşılaşmanın 60 dakikası mükemmel oynadık. İlk yarı 1 gol attık ama daha da gol atabilirdik, çok güzel pozisyonlarımız oldu. İkinci yarı ise Malatyaspor her türlü riske girdi. Malatya karşılaşmaya tam kadro çıktı" dedi.



Karşılaşmada futbolcuların oyunundan memnun olduğunu da beliren Çalımbay, "Tabi ki mağlubiyet iyi bir şey değil ama önemli olan burada tur atlamaktı. Şimdi İnşallah eksik oyuncularımız gelecek, sakat oyuncularımız düzelecek ve Pazartesi lig maçımıza bakacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA