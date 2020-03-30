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Rıza Çalımbay, Sivasspor, Antalya, Sivas, Spor

Rıza Çalımbay: "Maçlar Antalya'da oynansın"

- Rıza Çalımbay: "Maçlar Antalya'da oynansın" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bütün takımlar Antalya'ya gelsin" "Tesisi tamamen kapattırdım" "Evimden dışarı çıkmıyorum" DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde...

30.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:20
Rıza Çalımbay: 'Maçlar Antalya'da oynansın'

- Rıza Çalımbay: "Maçlar Antalya'da oynansın"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Bütün takımlar Antalya'ya gelsin"

"Tesisi tamamen kapattırdım"

"Evimden dışarı çıkmıyorum"

SİVAS - DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, İhlas Haber Ajansı'na telekonferansla bağlanarak, açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Antalya'nın liglerin tamamlanması için en uygun yer olduğunu açıklayarak, "Bu maçları oynamak için iyi bir ortamın olması gerekiyor. Her şey bittikten sonra ya da daha azaldıktan sonra oynanması gerekiyor. Benim kendi düşüncem bütün takımların Antalya'ya gelmesi. Hatta 2. Lig takımları bile gelebilir. Çünkü bütün takımlar için orada otel, saha her şey var. Baktığınız zaman bilim adamlarının, profesörlerin, doktorların paylaştığı şeylerden bir tanesi de maçların sıcak yerlerde oynanması. Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Maçlar da gündüz yada akşam oynanırsa, artık herkeste stres, sıkıntı, gerginlik her şey var. Olaylarda inşallah düzelir o zamana kadar. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" şeklinde konuştu.

"Biz her türlü tedbirimizi aldık"

Takıma koronavirüs testinin yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Çalımbay, "3 gün önce ben tesisi kapattırdım. Tesislerde personel de dahil hiç kimse durmuyor. Biz doktorumuzla beraber sürekli şekilde arkadaşlarımızı izliyoruz, bakıyoruz, konuşuyoruz. Herkes evinden dışarıya çıkmıyor. Bazı arkadaşlarımız burada değil Sivas dışındalar. Belli bir şey olmadıktan sonra kolay kolay test yapmıyorlar. Biz en küçük bir bulgu olduğunda ona da başvuracağız, ona da başvurduk tabii ki. Şu anda zor şartlar altında sıkıntılı günler geçiyor. Biz her türlü tedbirimizi aldık. Oyuncularımızla 2 günde bir doktorumuz görüşüyor. Bir tek oyuncular değil bu, aileleri, çocukları, oraya gelenler Biraz zor bir süreç olduğu için çok dikkat ediyoruz. Tesisimizi dezenfekte ettirdik. Toplanma tarihinden 1 gün önce bir daha dezenfekte ettireceğiz. Oraya tertemiz bir şekilde gideceğiz" yanıtını verdi.

"Evlerinde program yapıyorlar"

Oyunculara program verdiklerini ve evlerinde çalıştığını söyleyen Çalımbay, "Oyuncu arkadaşlarımıza evlerinde program var onları yaptırıyoruz. Birde koşmak istiyorlarsa bizim sahamıza gelebilirler. Futbolcular tesiste sadece sahayı kullanıyorlar. Kesinlikle malzeme giymek, orada duş yapmak yasak. Fitnes'ı kullanmak tamamen yasak. Orada antrenmanlarını yapıp evlerine dönmeleri gerekiyor. Antrenman yaparken de kesinlikle 3 metre aralıkla 2'şer kişi koşabilirler. Öyle kalabalık olarak maç yapma gibi şeyler yaptırmıyoruz. Dikkat ederek yolumuza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Bizim iddiamız devam ediyor"

Takımın şampiyonluk hedefi ile ilgili soruya ise Çalımbay, şu yanıtı verdi:

"Lige inşallah başlayabilirsek çok kısa sürede bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bir de benim önerim olursa oraya 10 gün önceden de gidilebilir. 1 hafta önceden de gidebilirsin. Hazırlık dönemi gibi geçirirsin sonra maçlarını oynarsın. Federasyonumuz karar verdiğinde biz ona göre arkadaşlarımızı toplayacağız ve ondan sonra çalışmalara başlayacağız. Bu tabii ki hazırlık dönemi gibi olacak. Şu anda oyuncularımızı fit tutmaya çalışıyoruz. Maç oynamak kolay değil. Kimse bu ortamda oynayamaz. Zaten seyircisiz olarak oynanması yönünde karar alındığında hiçbir oyuncu motive olmamıştı. Biz en kötü maçlarımızdan bir tanesini Antalya'da oynadık. Çünkü kimsenin kafası maçta değildi. Herkes gergin, herkes tedirgin, herkes ne yapacağını bilmiyor. O yüzden çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. İyi bir ortam olduğu zaman bence güzel bir şekilde başlanır. Maçlarımıza baktığımız zaman bizim iddiamız devam ediyor. Önemli olan kafa rahat olarak başlarsak ligi de çok iyi bir yerde bitiririz."

"Ben Sivas'tayım ve evden çıkmıyorum"

Teknik direktör Rıza Çalımbay son olarak vatandaşlara 'evden çıkmayın' çağrısında bulunarak, "Bizlerin böyle şeylere ön ayak olması gerekiyor. Gerekmedikçe evden çıkmak doğru bir şey değil. Onun için çıkmamak gerekiyor. Her dakika söyleniyor, her dakika konuşuluyor. Ben Sivas'tayım ve mecbur kalmadıkça kesinlikle evden çıkmıyorum. Sadece buradan tesislere gidiyorum ve orası çok yakın. Erkenden tesise gidip hiç kimseyi görmeden bir koşu yada yürüyüş yapıp eve geliyorum. Ben alışverişe dahi gitmiyorum, dikkat ediyorum. Alışverişe gidince mutlaka vatandaşlarımız, taraftarlarımız geliyor. Resim çektiriyor, yanına gelmek istiyor. Önceden öyleydi ama şu anda vatandaşlar bilinçlendi. Herkesin mümkün olduğunca evden çıkmaması gerekiyor. Herkesin her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Maalesef bilinçlenmeyen arkadaşlarımız, büyüklerimiz var. Halen düğün yapanlar bile var. Hakikaten bu da çok büyük bir duyarsızlık. Evimizde kalmamız lazım. Evimiz evimiz güzel evimiz diyeceğiz" diye konuştu.

Rıza Çalımbay: 'Maçlar Antalya'da oynansın'

Kaynak: İHA

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Rıza Çalımbay: "Maçlar Antalya'da oynansın"
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