Rıza Çalımbay: "Hiçbir takımdan korkumuz yok" - SİVAS
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Rıza Çalımbay: "Hiçbir takımdan korkumuz yok" - SİVAS

28.10.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:05

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 2. haftasında sahalarında Maccabi Tel-Aviv takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 2. haftasında sahalarında Maccabi Tel-Aviv takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. (2)

Rıza Çalımbay: 'Hiçbir takımdan korkumuz yok' - SİVAS
Rıza Çalımbay: 'Hiçbir takımdan korkumuz yok' - SİVAS
Rıza Çalımbay: 'Hiçbir takımdan korkumuz yok' - SİVAS
Rıza Çalımbay: 'Hiçbir takımdan korkumuz yok' - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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