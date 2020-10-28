Rıza Çalımbay: "Hiçbir takımdan korkumuz yok" - SİVAS
28.10.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:05
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 2. haftasında sahalarında Maccabi Tel-Aviv takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 2. haftasında sahalarında Maccabi Tel-Aviv takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer