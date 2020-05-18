Rıza Çalımbay Liglerin Başlamasına Karşı!
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonunun 12 Haziran'da başlatmayı kararlaştırdığı Süper Lig'in, virüs salgını bitmeden oynanacak olmasına sıcak bakmadığını söyledi.
18.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:10
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonunun 12 Haziran'da başlatmayı kararlaştırdığı Süper Lig'in, virüs salgını bitmeden oynanacak olmasına sıcak bakmadığını söyledi.
Kaynak: Dugout