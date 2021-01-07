Rıza Çalımbay: Ligin İkinci Yarısına Bambaşka Çıkacağız
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Rıza Çalımbay: Ligin İkinci Yarısına Bambaşka Çıkacağız

07.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:17

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK öncesi açıklamalarda bulundu. VAR sisteminin takım aleyhine hatalı kararlar verdiğini söyleyen Çalımbay, ikinci yarıya çok daha iyi başlayacaklarını söyledi.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK öncesi açıklamalarda bulundu. VAR sisteminin takım aleyhine hatalı kararlar verdiğini söyleyen Çalımbay, ikinci yarıya çok daha iyi başlayacaklarını söyledi.

Rıza Çalımbay: Ligin İkinci Yarısına Bambaşka Çıkacağız

Kaynak: Dugout

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