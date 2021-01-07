Rıza Çalımbay: Ligin İkinci Yarısına Bambaşka Çıkacağız

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK öncesi açıklamalarda bulundu. VAR sisteminin takım aleyhine hatalı kararlar verdiğini söyleyen Çalımbay, ikinci yarıya çok daha iyi başlayacaklarını söyledi.