Rıza Çalımbay'la imza an meselesi!
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Rıza Çalımbay'la imza an meselesi!

Rıza Çalımbay'la imza an meselesi!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivassporluların beklediği müjde için geri sayıma geçildi.

Sivassporluların beklediği müjde için geri sayıma geçildi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak. Görüşmenin ardından Çalımbay ile yeniden sözleşme imzalanacak.

Sivasspor taraftarları, takımı 2 sene üst üste Avrupa kupalarına götüren Rıza Çalımbay'ın geleceğini merak ediyor. Sivasspor yönetimi ile Rıza Çalımbay, bu hafta yeni sözleşme görüşmelerine resmen başlayacak. İlk buluşmanın bugün yapılması, bu görüşmede kesin anlaşmaya varılması planlanıyor.

Deneyimli hocanın ücreti iyileştirilecek, 1 yıllık sözleşme önerilecek. Yönetim-Çalımbay buluşmasında, kulübün transfer rotasının da çizilmesi ve özellikle alınacak oyuncularla ilgili fikir alışverişi yapılması bekleniyor.

Görüşmenin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenecek törenle mukaveleyi imzalayacak. - SİVAS

Rıza Çalımbay'la imza an meselesi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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