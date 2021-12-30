SPOR Rıza Çalımbay : Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

Hüsnü Ümit AVCI - Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası. Onda da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah iyi bir şekilde tamamlayacağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında kendi sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek bir üst tura yükselen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadelede tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyleyen Çalımbay, "Kadromuzda eksik arkadaşlarımıza rağmen elimizdeki bütün oyuncuları oynattık. Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Çünkü Ankaragücü takımı şu an şampiyonluğa oynayan bir takım. Süper Lig'den deneyimli olan arkadaşlar var. Deneyimli bir takımdı. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Çok güzel pozisyonlar da yakaladık. Turu geçtik ve şimdi önemli olan artık önümüzde oynayacağımız lig maçlarıdır. Onlara odaklandık. Hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası. Onda da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah iyi bir şekilde tamamlayacağız. Tek bir sıkıntımız var. Afrika Kupası başladığı için Faysal ve Max Gradel'in gitmesi bizim için çok büyük bir dezavantaj olacak. Onların yerine de yönetimle konuştuk, görüştük. İnşallah 2-3 tane transfer yapıp, iyi bir şekilde de hazırlanacağız. Oynayacağımız 4 tane maç bizim için hayati derecede önemli. Bugün 8-9 kişimiz yoktu. Ona rağmen oynayan arkadaşlarımız mükemmel şekilde mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

"UĞUR'A BİZİM İHTİYACIMIZ VAR"

Takımın tecrübeli sol beki Uğur Çiftçi'nin adının Trabzonspor ile anılmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Çalımbay, "Şu anda bizim oyuncuya ihtiyacımız varken oyuncu kolay kolay verilmez. Onlar tabi ki kulübümüzle görüşür ve anlaşırsa bilemiyoruz. Ama şu anda böyle bir şey yok. Sadece var olarak konuşuluyor. Ama asıl bizim ihtiyacımız var. Bizim önce ihtiyaçlarımızı alamız gerekiyor" diye konuştu.