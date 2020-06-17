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Rıza Çalımbay: Konya'dan puanlarla dönmeye çalışacağız

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İttifak Holding Konyaspor maçında elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterip puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız" dedi.

Rıza Çalımbay: Konya'dan puanlarla dönmeye çalışacağız
17.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:56

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İttifak Holding Konyaspor maçında elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterip puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. İlk olarak, geçen pazartesi günü kendi sahalarında oynadıkları Yukatel Denizlispor maçını değerlendiren Çalımbay, karşılaşmada istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi. Ligdeki bütün takımların yüzde 100 hazır olmadığını kaydeden Çalımbay, "Doğru dürüst bir hazırlık dönemi geçiremedik. Maçlara başlarken bütün takımlar bulunduğu konumdan daha düşük tempoyla oynadı. Hakikaten istediğimiz gibi olmadı ama rakip on kişi kalınca ikinci yarı daha iyi oynadık. Bir sürü de pozisyonlarımız vardı. Kaleye kadar geldik, son paslarda değerlendiremedik ama bizim için bu maç çok önemliydi, mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Hazırlık döneminden sonraki ilk maça benziyor ama hazırlık dönemini biz tam hazırlık dönemi gibi yapamadık. Hazırlık maçı yapabilseydik bir iki tane, o zaman oyuncularımızın da hepsi hazır olurdu. Maç temposunu da kazanmış olurlardı. Daha iyi, daha güzel maç olabilirdi. Her şeye rağmen galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü kolay bir maç olmadığını biliyorduk" dedi.

'PUANLARLA DÖNMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Pazar günü deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçı için ise Çalımbay, "Konyaspor maçı çok önemli. Buradaki tek sıkıntı sakatlarımızın fazla olması. Büyük ihtimalle Mert Hakan Yandaş oynamayacak. Hakan Arslan oynayamayacak, Fernando Andrade'nin, Mustapha Yatabare'nin ve Ziya Erdal'ın durumları belli değil, Emre Kılınç cezalı. O yüzden de kadro sıkıntımız var. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Konya'da da elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterip puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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