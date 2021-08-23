Rıza Çalımbay: "Kazanmak için her türlü riski aldık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rıza Çalımbay: "Kazanmak için her türlü riski aldık"

Rıza Çalımbay: 'Kazanmak için her türlü riski aldık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un bu sene kaliteli kadroya sahip olduğunu ve şampiyonluğu hedeflediğini belirterek, karşılaşmada güzel pozisyonlara girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un bu sene kaliteli kadroya sahip olduğunu ve şampiyonluğu hedeflediğini belirterek, karşılaşmada güzel pozisyonlara girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki takımın da kazanmak için ne gerekiyorsa yaptığını belirterek, "Mağlup olduk, üzgünüz. Puan ve puanlar için geldik. Öyle de oyun oynadık. Oyunu çirkinleştirecek işlerle uğraşmadık. Hakem arkadaşlar bir hafta önce bize seminer verdiler, eli kapalı pozisyonların penaltı olmadığını söylediler. Şimdi söylediklerinin aksine burada penaltı veriyorlar. Bize de olmasın, Trabzonspor'a da olmasın. Önlerinde VAR gibi bir sistem var. Onu iyi bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Ligin başında böyle başlarlarsa sıkıntı olur. Takımların kaderiyle oynamak doğru değil. Oyuncu arkadaşların itirazları onları bozdu, sonra tekrar toparlandık. Golü attık, pozisyonlar bulduk. Kazanmak için her türlü riski aldık. İyi lig maçı, mücadele oldu" dedi.

"Tek kızdığımız hakemleri hiç beğenmedim"

Trabzonspor'un bu sene kaliteli kadroya sahip olduğunu ve şampiyonluğu hedeflediğini kaydeden Çalımbay, "Trabzon'un son yıllarda bu kadar transfer yaptığını, oyuncu aldığını görmedim. Neresi eksikse, nerelerin iyi oyuncusu varsa alındı. Kaliteli takım. Yedeğin yedeği var. Bizim gibi değiller. Biz iki-üç oyuncu sakatlansa 'ne yapacağız' diyoruz. Baktığınızda Abdülkadir Ömür bile yedek oturuyor. Kaliteli kadroya sahipler. Bu sene şampiyonluğu hedeflemişler. Ama biz ezilmedik. Hücum hattında zaman zaman olabilir ama 1-2 pozisyon hariç pozisyon vermedik. Güzel pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Tek kızdığımız hakemleri hiç beğenmedim. Bana göre çok kötü başladılar. Böyle hata olmaz. Fenerbahçe, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a böyle penaltı versinler göreyim" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Buğra Kavuncu Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Fahriye Evcen Davut Güloğlu Kaan Yıldırım
Spor Marcao Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rıza Çalımbay: "Kazanmak için her türlü riski aldık" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 23:00:56. #1.15#

title