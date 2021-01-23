Rıza Çalımbay: Kasımpaşa maçı zorlu geçecek
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kasımpaşa maçı iki takım için de zor geçecek ama oradan puan ya da puanlarla dönmemiz lazım" dedi.
Süper Lig'de maçların kıran kırana geçtiğini söyleyen Çalımbay, ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini vurgulayarak, "Herkes gibi biz de transfer yapmaya çalışıyoruz. Kasımpaşa maçının ardından Aytemiz Alanyaspor ile maçımız var. Üst üste 2 tane deplasman maçımız olacak. Bundan sonra ki maçların telafisi de yok, çok zor geçecek. Onun için kadromuzu, her şeyimizi çok iyi yapmamız gerekiyor. Yönetim de biz de uğraşıyoruz. 2 tane oyuncu alacağız. 10 numara ve kanat oyuncusu. Bunların ikisinin de çok iyi oyuncu ve takıma çok büyük katkılarının olması gerekiyor. İlk yarıda yaşadığımız sıkıntılar gibi sıkıntı yaşamamak için de her türlü tedbirimizi almamız gerekiyor. Ona uğraşıyoruz. Kasımpaşa maçı iki takım için de zor geçecek ama oradan puan ya da puanlarla dönmemiz lazım" şeklinde konuştu.- Sivas
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI