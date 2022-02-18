Rıza Çalımbay: Kalan maçlarımız final niteliğinde geçecek

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hep birlikte mükemmel işler yaptık. Bundan sonra da çok zor maçlarımız ve kupada ilerleme şansımız var. Futbolcular sahada her şeyini koyacak ama tribündeki taraftar da futbolcu kadar önemli. Kalan maçlarımız final niteliğinde geçecek" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fatih Karagümrük maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

"TEK HEDEFİMİZ PUAN YA DA PUANLARLA DÖNMEK"

"KUPADA DA BİZE TARAFTAR LAZIM"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kurasını da değerlendiren Çalımbay, "Bu sene kupada 1'inci Lig'in lideri Ankaragücü'nü çektik. Ardından o grubun en iyi takımlarından biri olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'u çektik. 2 maç da kolay geçmedi. Şimdiki rakibimiz Karagümrük de kolay bir rakip değil. Süper Lig'in en iyi takımlarından bir tanesi. Bu maçı kolay yapmamız için sahada çok mücadele etmemiz gerekiyor. Kupada da bize taraftar lazım. Bundan önceki kupa maçlarından 200-300 kişiye oynadığımız maçlar olmuştu. Taraftarlarımızın bu maçlara bir derbi, bir lig maçıymış gibi bakması lazım. Onlarla beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.