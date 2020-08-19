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Rıza Çalımbay: İnşallah Avrupa'da çok başarılı olacağız

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Her şeye rağmen ligi iyi bir yerde bitirdik.

Rıza Çalımbay: İnşallah Avrupa'da çok başarılı olacağız
19.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:17

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Her şeye rağmen ligi iyi bir yerde bitirdik. Avrupa Ligi'ne gruplardan başlayacağız. Bu da çok güzel bir şey. İnşallah Avrupa'da da çok başarılı olacağız" dedi.

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor. Sabah saatlerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.30 saat sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise minyatür kale maç ve yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Takım akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

RIZA ÇALIMBAY: LİGİ İSTEDİĞİMİZ BİR YERDE BİTİRDİKKırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.  Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesini uzattığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Çalımbay, "Geçen sezon ligi istediğimiz bir yerde bitirdik. Daha da iyi olabilirdi ama yaşadığımız şanssızlıklar oldu. Her şeye rağmen iyi bir yerde bitirdik. Avrupa Ligi'ne gruplardan başlayacağız. Bu da çok güzel bir şey. Ben de Demir Grup Sivasspor'da kaldığım için mutluyum. Geçtiğimiz sezon çok uyumlu şekilde çalıştık. Bundan önce de aynı şekilde 3 yıl boyunca uyumlu şekilde çalışmıştık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde sürecek" dedi. "İNŞALLAH AVRUPA'DA ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ"Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Çalımbay, "Her şeyden önce sağlık. Bütün takımlara sağlıklı bir şekilde güzel bir lig diliyoruz. Ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bana göre en önemli şeylerden biri de Avrupa'da başarılı olmak. Kuvvetli takımlarla oynayacağız.  İnşallah Avrupa'da da çok başarılı olacağız. Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar da burada olacak. Zor bir grup olacak ama her şeye biz hazırlıklıyız. Buradaki en önemli şey yapacağımız transferler. Oyuncularımızın hepsinin aynı ayarda olması gerekiyor. Bu sene 21 takım olması nedeniyle bir sürü maç oynanacak. Belki 60'ın üzerinde maç yapacağız. Sıkıştırılmış bir lig olacak. Mayıs'ın 15'inde ligi bitirmemiz gerekiyor çünkü A milli takımımızın Avrupa Şampiyonası var. Yeni transferlerimizden gerekli katkıyı alırsak, yaptığımız şeylerin üzerine çıkabiliriz" diye konuştu."İYİ TRANSFERLER YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Kampın güzel gittiğini ve çalışma ortamının gayet iyi olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bir sıkıntımız yok. Her açıdan güzel gidiyor. İstanbul'da 2 tane hazırlık maçı yapacağız. Bizim açımızdan çok iyi olacak, yeni arkadaşlarımızın kaynaşması adına. Transferleri bir an önce yaparsak bizim için mükemmel olacak. İyi transferler yapmak zorundayız. Bu işin şakası yok. Çok iyi oyunculara ihtiyacımız var. Bu sene de 5 oyuncu değişikliği yapabileceğiz. Bu yüzden kadrosu geniş ve iyi oyunculara sahip takımlar avantaj yakalayacak. Bizde dikkatli olarak iyi oyuncular almaya çalışıyoruz. 3-4 oyuncu daha alınca transferi kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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