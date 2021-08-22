Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor şanssızlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor şanssızlığı

Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor şanssızlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibe karşı kariyerinde çıktığı 32 maçta sadece 11 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibe karşı kariyerinde çıktığı 32 maçta sadece 11 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile yarın karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 10 farklı takımın başında Trabzonspor'a karşı mücadele etti. Çalımbay; Denizli, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Sivasspor ile Trabzonspor'a karşı çıktığı 32 resmi maçın sadece 11'ini kazanabildi. Bu maçlarda bordo-mavililer, Çalımbay'ın takımlarına karşı 16 galibiyet elde ederken, 5 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay'ın 33. randevusu

Rıza Çalımbay kariyerinde Trabzonspor'a karşı 33. karşılaşmasında çıkacak. Sivasspor, Trabzonspor'u mağlup edip, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. - SİVAS

Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor şanssızlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
Michy Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük
UEFA sıralamasında kritik eşikteyiz! Türkiye, sezon sonuna kadar ilk 15'e giremezse tehlike çok büyük
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Hamid Karzai Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Mesut Özil Enner Valencia Dimitris Pelkas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor şanssızlığı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:39:22. #1.16#

title