SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Rıza Çalımbay'ın ligi tek ilde bitirme teklifine ilk destek Antalya'dan - Spor
Rıza Çalımbay, Sivasspor, Antalya, Spor

Rıza Çalımbay'ın ligi tek ilde bitirme teklifine ilk destek Antalya'dan

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, koronavirüsü sebebiyle ara verilen ve ne zaman başlayacağı belli olmayan liglerin Antalya'da oynanıp bitirilmesi önerisine ilk destek Spor Turizm Birliği Başkanı Şamil Yaşacan'dan geldi.

30.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:28
Rıza Çalımbay'ın ligi tek ilde bitirme teklifine ilk destek Antalya'dan

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, koronavirüsü sebebiyle ara verilen ve ne zaman başlayacağı belli olmayan liglerin Antalya'da oynanıp bitirilmesi önerisine ilk destek Spor Turizm Birliği Başkanı Şamil Yaşacan'dan geldi. Yaşacan, "Tüm dünya liglerini Antalya'da oynatabiliriz, alt yapımız hazır. Biz bunu çok güzel şekilde organize edebiliriz" dedi.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) telekonferansla bağlanarak, açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Antalya'nın liglerin tamamlanması için en uygun yer olduğunu açıklayarak, "Bu maçları oynamak için iyi bir ortamın olması gerekiyor. Her şey bittikten sonra ya da daha azaldıktan sonra oynanması gerekiyor. Benim kendi düşüncem bütün takımların Antalya'ya gelmesi. Hatta 2. Lig takımları bile gelebilir. Çünkü bütün takımlar için orada otel, saha her şey var. Baktığınız zaman bilim adamlarının, profesörlerin, doktorların paylaştığı şeylerden bir tanesi de maçların sıcak yerlerde oynanması. Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Maçlar da gündüz yada akşam oynanırsa, artık herkeste stres, sıkıntı, gerginlik her şey var. Olaylarda inşallah düzelir o zamana kadar. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" şeklinde konuştu.

Yaşacan: "Biz bunu çok güzel şekilde organize ederiz"

Spor Turizm Birliği ve TÜRSAB Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil Yaşacan da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Müthiş bir teklif" diyen Yaşacan, "Antalya pırıl pırıl bir şehir. Otellerin hepsi şuanda boş zaten. Futbolcular sağlık kontrolleri yapılarak otele alınırlar. Bu süreçte otel çalışanları da evine gitmek yerine otelde konaklar böylece dışarıdan virüs taşınması engellenmiş olur. Ligi bitirmek için haftada 2-3 maç yapılabilir, farklı çözümler bulunur. Maçlar zaten seyircisiz oynanacağı için de bir sorun olmaz" şeklinde konuştu.

"Tüm dünya ligleri özel uçaklarıyla Türkiye'ye gelip oynayabilir"

Bütün dünya liglerini Antalya'da oynatabileceklerini dile getiren Yaşacan, "Bütün dünyaya çağrıda bulunuyorum, tüm dünya liglerini Antalya'da oynatabiliriz, alt yapımız hazır. Özel olan 200 sahamız var. Her kulübün kendi özel uçağı var, özel uçaklarıyla gelebilirler" diye belirtti.

"Basketbol ve voleybol da dahil edilsin"

Futbol açısından güvenli bir ortam oluşturulacağını belirten Yaşacan, basket bol ve voleybol karşılaşmalarının da Antalya'da yapılabileceğini aktardı. Yaşacan, "Biz bunu çok güzel şekilde organize edebiliriz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Belçika'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca Spor
Belçika'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca
Barcelona'da görülmemiş fedakarlık! Kesinti miktarı dudak uçuklattı Spor
Barcelona'da görülmemiş fedakarlık! Kesinti miktarı dudak uçuklattı
Tokyo Olimpiyatlarının başlama tarihi belli oldu Spor
Tokyo Olimpiyatlarının başlama tarihi belli oldu
Terim'in taburcu olması sonrası, kızı Buse'den ilk paylaşım geldi Spor
Terim'in taburcu olması sonrası, kızı Buse'den ilk paylaşım geldi
F.Bahçe'den tarihi koronavirüs yardımı! Spor dünyasına dev çağrı Spor
F.Bahçe'den tarihi koronavirüs yardımı! Spor dünyasına dev çağrı
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim hastaneden taburcu edildi Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim hastaneden taburcu edildi
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif
Boateng, Aubameyang'ı 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı
Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Fahrettin Koca Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Serdar Ortaç Chloe Loughnan Seren Serengil
Spor Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Hikmet Karaman Hikmet Karaman
Daha Fazla Polis Açıklama Fatih Terim Büyükçekmece
Şu an buradasınız: Rıza Çalımbay'ın ligi tek ilde bitirme teklifine ilk destek Antalya'dan - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 16:22:49. #1.14#
title