Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor! 37 maçta 7 galibiyet - Haberler
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Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor! 37 maçta 7 galibiyet

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Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor! 37 maçta 7 galibiyet

Beşiktaş'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 37 maçta sadece 7 galibiyet sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 37 maçta sadece 7 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele etti.

Deneyimli çalıştırıcı Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 37 resmi maçın sadece 7'sini kazanabildi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, Çalımbay'ın takımlarına karşı 20 galibiyet elde ederken, 10 maç ise beraberlikle sona erdi.

ÇALIMBAY'IN 38. MAÇI

Deneyimli teknik direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Beşiktaş'a karşı 38. randevusuna çıkacak. 9 puanla 11. sırada yer alan Sivasspor, 14 puanla 4. sırada olan Beşiktaş'ı mağlup edip, son haftalardaki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor! 37 maçta 7 galibiyet

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Haber: Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor! 37 maçta 7 galibiyet - Haberler
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